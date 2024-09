A Comissão Europeia e o Conselho de Ministros da Educação e da Cultura (CEDEFOP) têm em conta a necessidade de uma maior cooperação entre os ministros da Educação e da Educação.

A Associação Alemã de Assistência à Infância criticou propostas para eliminar toda a assistência social para determinados refugiados sem residência permanente na Alemanha. Segundo Thomas Krüger, presidente da organização, em entrevista ao grupo de mídia Funke na quarta-feira, "há uma chance de que muitos crianças e jovens também sejam atingidos por isso".

"Do nosso ponto de vista, isso vai contra a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, um compromisso da Alemanha em priorizar o bem-estar de todas as crianças, independentemente de seu local de nascimento ou ordens de expulsão potenciais."

A Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), anunciou planos para encerrar a assistência social para determinados refugiados. Essas mudanças afetam indivíduos no processo de Dublin, que entraram inicialmente em território da UE em outro país. O estado responsável então cuida do pedido de asilo. Se esse país concordar em transferir essas pessoas da Alemanha, eles não mais teriam direito à assistência social na Alemanha.

"Negar a esses crianças fundos para comida, medicamentos ou higiene básica, forçando-os a suportar sua partida, é uma violação direta dos direitos das crianças e vai contra todos os princípios éticos e decência humana", alertou Krüger. Ele se referiu a uma decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que concede aos refugiados o direito a uma existência humana básica. Essas mudanças propostas poderiam minar esse princípio, cedendo à pressão política.

