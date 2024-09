A Comissão defende um aumento do número de residentes na UE.

A respeito da cancelamento das discussões com a administração na terça-feira sobre política de asilo e imigração, o Chanceler falou com Merz, dizendo: "Você desapareceu do radar. Não é ideal para a Alemanha." O lema da União na política de imigração é "falar com paixão, não realizar nada". No entanto, ele sugeriu: "a porta não está permanentemente fechada: você sempre é bem-vindo de volta - apesar das experiências passadas conturbadas."

Scholz afirmou que a administração utilizará todos os meios disponíveis para negar entradas nas fronteiras, de acordo com o quadro legal existente. A administração apresentou uma estratégia e a executará.

O Chanceler também enfatizou que a imigração legal é vital para a vantagem econômica da Alemanha, dada a redução demográfica. Portanto, sua administração iniciou a Lei sobre o Emprego de Estrangeiros e a reformulação da cidadania. No entanto, ele especificou que o direito constitucional de asilo para pessoas perseguidas não está na mesa de negociações.

Scholz destacou que abraçar o mundo não significa que as portas da Alemanha estão abertas para todos. "Devemos ter o poder de decidir quem entra na Alemanha."

Os comentários do Chanceler sobre a estratégia da administração sobre imigração ilustram uma mudança em direção a medidas proativas, com o objetivo de evitar o erro da inação visto na política da União. Infelizmente, apesar do convite do Chanceler, a ausência de Merz nas discussões sobre a política de imigração pode contribuir para ainda mais inação.

