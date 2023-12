A Comissão de Ética da Câmara dos Representantes abre um inquérito a um deputado democrata relacionado com alegações de financiamento de campanhas

O comitê disse em um comunicado que um subcomitê investigativo terá jurisdição para determinar se Cherfilus-McCormick violou quaisquer leis ou o código de conduta oficial "com relação às alegações de que ela pode ter violado as leis e regulamentos de financiamento de campanha em conexão com sua eleição especial de 2022 e / ou campanhas de reeleição de 2022; não divulgou adequadamente as informações exigidas nas declarações que devem ser arquivadas na Câmara; e / ou aceitou serviços voluntários para trabalho oficial de um indivíduo não empregado em seu escritório no Congresso.

O gabinete de Cherfilus-McCormick declarou à CNN: "Tal como a Comissão de Ética afirmou na sua declaração, o simples facto de criar uma subcomissão de investigação não indica, por si só, que tenha ocorrido qualquer violação. Independentemente disso, a congressista leva estes assuntos a sério e está a trabalhar para os resolver".

A votação para a criação da subcomissão de investigação foi unânime na comissão. O deputado Andrew Garbarino, do Partido Republicano de Nova Iorque, será o presidente da subcomissão de investigação, composta por quatro membros.

A comissão referiu que a criação do painel de investigação surgiu na sequência de um pedido do Gabinete de Ética do Congresso.

