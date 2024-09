Alocando recursos para aprendizado e desenvolvimento acadêmico. - A Comissão critica o financiamento insuficiente dos projectos de educação: SPD

Crítica da bancada do SPD na Schleswig-Holstein sobre fundos inadequados na educação. O membro do SPD Martin Habersaat afirmou: "A educação é um direito fundamental, e todos merecem a oportunidade de ter sucesso academicamente". O fato estatístico de que mais de 33% dos alunos são desvantajados devido às suas circunstâncias de vida revela um defeito social.

Fatores que prejudicam negativamente o sucesso acadêmico de um aluno incluem famílias que não podem custear a educação, famílias desempregadas e famílias abaixo da linha da pobreza, apontou Habersaat. De acordo com dados recentes do censo, aproximadamente 33,4% dos alunos estão sujeitos a esses riscos - cerca de 106.900 alunos e jovens.

O investimento político na educação tem um impacto significativo na estrutura dos métodos educacionais e na separação da origem social e do desempenho educacional. Em todo o país, é investido uma média de 6.400 euros por habitante com menos de 30 anos sem auxílio federal - na Schleswig-Holstein, essa figura é de 6.200 euros, abaixo da média nacional.

Chamado para ação decisiva pelo SPD

Habersaat acredita que o melhor desempenho acadêmico dos alunos de Hamburgo em vários estudos apoia o argumento de que o investimento na educação traz resultados positivos. Lá, os investimentos chegam a 7.800 euros por habitante com menos de 30 anos. Outro fator de sucesso na cidade hanseática é a avaliação da linguagem para todas as crianças de quatro anos, garantindo que todos os alunos do primeiro ano possam acompanhar as aulas em sua língua materna.

Os investimentos insuficientes na Schleswig-Holstein acabam prejudicando os alunos, com cerca de 8,6% abandonando a escola sem diploma em 2022. "O ministério frequentemente se refere a alunos apoiados para evitar a responsabilidade", disse Habersaat.

