A Comissão considera que a medida não é uma medida de auxílio estatal.

Quando grandes corporações como a AT&T recentemente anunciaram que estavam unindo escritórios e exigindo que gerentes trabalhassem pelo menos três dias por semana, isso levou alguns funcionários que moravam perto de escritórios fechados a se mudarem ou pedirem demissão. Da mesma forma, o CEO da JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que já tinha seus funcionários trabalhando cinco dias por semana, expressou frustração na semana passada com o número insuficiente de funcionários do governo trabalhando em escritórios em prédios federais.

Essas declarações públicas muitas vezes geram preocupação de que mais corporações adotarão rígidas regras de presença no escritório.

No entanto, existem duas razões persuasivas pelas quais essas declarações não necessariamente prenunciam o desaparecimento completo das vantagens do trabalho remoto.

1. A implementação de um mandato rigoroso de Volta ao Escritório (RTO) pode ser economicamente vantajosa para a empresa reduzir a força de trabalho

O recente mandato de RTO do CEO da Amazon, Andy Jassy, mencionou a necessidade de aumentar a colaboração pessoal e fomentar a cultura da empresa. No entanto, ele também enfatizou sua meta de reduzir o excesso de gerentes contratados recentemente, resultando em um número excessivo de "camadas" e uma exigência maior de aprovação antes que decisões possam ser tomadas. Para reduzir a população de gerentes, Jassy instou os líderes sênior da empresa a aumentar a proporção de colaboradores individuais em relação a gerentes em pelo menos 15% até o primeiro trimestre de 2025.

Isso pode ter envolvido demissões de gerentes tradicionalmente.

Em vez disso, ao impor uma impopular exigência de presença total no escritório, gerentes do meio que já haviam acumulado riqueza Enough optariam por sair voluntariamente, poupando a empresa de ter que fornecer pacotes de indenização.

O risco para Jassy é que um excesso de gerentes pode optar por sair. "Ele pode resolver temporariamente sua atual situação, mas pode encontrar dificuldades para recrutar talentos que não estejam dispostos a fazer uma viagem de cinco dias por semana para o centro de Seattle", observou Chris Williams, ex-vice-presidente de recursos humanos da Microsoft, que agora atua como consultor de liderança para executivos de C-suite. Nesse cenário, a Amazon provavelmente teria que reconsiderar a imposição do novo mandato de cinco dias por semana para atrair talentos.

2. Os arranjos de trabalho flexíveis continuam populares e pouco provável que diminuam

Embora uma empresa possa optar por reverter suas políticas de trabalho remoto, os dados sugerem que isso não é uma tendência generalizada.

Após revisar as estatísticas de trabalho remoto da consultoria de trabalho Gallup em maio, foi constatado que, entre os funcionários em tempo integral em posições remotas, 53% tinham um horário híbrido, 27% trabalhavam exclusivamente em casa e 21% trabalhavam exclusivamente no local. Essas porcentagens permaneceram praticamente inalteradas desde novembro de 2022.

Os anúncios de empregos do Indeed que especificarão trabalho híbrido e remoto diminuíram meio ponto percentual em relação ao ano anterior até 31 de agosto. Essa tendência é principalmente devido a uma queda na contratação dentro de indústrias que geralmente oferecem posições remotas (como desenvolvimento de software), de acordo com Nick Bunker, diretor de pesquisas econômicas da América do Norte do Indeed.

Uma pesquisa do The Conference Board com trabalhadores dos EUA revelou que a flexibilidade no local de trabalho, além do salário, era o aspecto mais valorizado da compensação total. Além disso, os líderes de RH relataram que os modelos de trabalho híbrido ajudaram muito a atrair e reter talentos.

Portanto, não é surpreendente que 64% dos funcionários totalmente remotos e 29% dos funcionários que trabalham em regime híbrido disseram que procurariam ativamente um novo emprego se sua empresa decidisse não oferecer mais oportunidades de trabalho remoto a longo prazo.

Aparentemente, muitos CEOs já perceberam isso. Em janeiro, o The Conference Board relatou que apenas 4% dos CEOs dos EUA pretendiam se concentrar em trazer funcionários de volta ao escritório em tempo integral.

Williams comentou: "Ainda não conversei com nenhum CEO esclarecido que realmente acredite que desenvolver uma cultura de trabalho saudável só pode ser alcançado por meio de interações presenciais."

Leia também: