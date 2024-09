A Colónia serve como o equivalente terrestre mais próximo de experimentar a lua.

"Centro de Treinamento da Lua": A cidade de Colônia agora abriga uma instalação de preparação para missões lunares, completa com poeira lunar, rochas e veículos lunares. De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), esta é a única instalação deste tipo no mundo.

Rochas resistentes em um deserto cinza de poeira, acompanhadas por uma nave espacial em miniatura, um "veículo lunar" com rodas e a escuridão envolvente do espaço - esta é a aparência do novo centro de treinamento de astronautas "Luna" em Colônia. Para a ESA, serve como uma "instalação global única para preparar missões futuras à Lua" da Terra. Cobrindo 700 metros quadrados, custou aproximadamente 45 milhões de euros, financiado conjuntamente pela ESA, pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e pelo estado da Renânia do Norte-Vestfália.

A Lua, pela última vez visitada por humanos em 1972, tem ganhado considerável atenção recentemente. Na verdade, estão em andamento conversas sobre a construção de uma "Vila Lunar", uma base lunar para pesquisas. O astronauta Alexander Gerst explica: "Acreditamos que a Lua nasceu da Terra, é a gêmea da Terra. Mas não tem atmosfera, então tudo em sua superfície permanece preservado". Ele acrescenta ainda: "Na Terra, não podemos encontrar rochas com bilhões de anos, intocadas. Na Lua, podemos".

Compreender a Lua melhor pode fornecer insights sobre o passado e o potencial futuro da Terra. Gerst hipotetiza: "Podemos encontrar fragmentos de rocha na Lua que foram arremessados da Terra primitiva. Nesses fragmentos, a vida primitiva da Terra pode estar preservada. Precisamos coletá-los e completar o quebra-cabeça de nossas próprias origens".

As missões lunares exigem cuidadosa planejamento, dada a natureza hostil da Lua. Principalmente, é incrivelmente poeirenta, com partículas rígidas, grudentas e ásperas que podem facilmente danificar superfícies. "A poeira parece areia na praia, mas sente completamente diferente quando você caminha sobre ela", compartilha 'Astro-Alex'. "Ela tem partículas muito finas. Assim que você pisa nela, há uma nuvem de poeira". A poeira simulada na instalação de Colônia é feita de grãos vulcânicos da Siebengebirge perto de Bonn.

Os astronautas no centro "Luna" agora podem praticar a extração de amostras de solo e seu armazenamento. Além disso, eles aprendem a vestir e remover trajes espaciais sem inalar partículas de poeira. "É crucial treinar em condições realistas o máximo possível", destaca Gerst. "Não há instalação como esta no mundo. Você pode verdadeiramente dizer que Colônia é o lugar mais próximo da Lua na Terra".

A razão para estabelecer este centro em Colônia é o Centro Europeu de Astronautas, onde astronautas têm treinado para suas missões na Estação Espacial Internacional (ISS) por anos. Gerst brinca: "De fato, você poderia dizer: Colônia é algo como o umbigo do espaço na Europa".

A gravidade reduzida na Lua, que é apenas um sexto da Terra, convidou uma solução única. A equipe do projeto "Luna" planeja que os futuros astronautas lunares sejam puxados para cima por cordas no salão, assim aliviando parte da carga. O astronauta Matthias Maurer compara com "um concerto da Helene Fischer, quando ela flutua no palco em uma corda". Veículos lunares também são testados neste centro. O diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, enfatiza: "Isso é importante porque esses veículos não funcionariam se a poeira entrasse".

À medida que a NASA se prepara para enviar os primeiros astronautas de volta à Lua com a 'Artemis 3', prevista para setembro de 2026, a questão de quem será o próximo a pisar na Lua permanece sem resposta. "Esses serão astronautas americanos", confirma Aschbacher, "mas mais países estão expressando sua intenção de enviar astronautas à superfície lunar". Astronautas chineses, indianos e europeus podem descer em décadas futuras.

