A colisão entre o tribunal e a campanha de Trump está prestes a tornar-se realidade

A justaposição da sala de audiências e da pista de campanha vai dar o mote para uma corrida sem precedentes à Casa Branca, ensombrada pelos quatro julgamentos criminais iminentes do ex-presidente. Quando forem lançados os primeiros votos na corrida às primárias republicanas, o país embarcará num teste político que, mais uma vez, levará ao limite a sua unidade, democracia e instituições legais. Trump não deixa dúvidas de que utilizará um segundo mandato para punir os seus inimigos políticos e, provavelmente, procurará utilizar os poderes da presidência para fugir à responsabilização pela sua tentativa de roubar as eleições de 2020.

A eleição poderia mesmo ver Trump, o líder do Partido Republicano, candidatar-se como criminoso condenado em novembro, dependendo do calendário dos seus julgamentos e se ganhar a nomeação. Como a época das primárias começa a sério este mês, o cenário mais provável em novembro é uma desforra renhida, que as sondagens mostram que a maioria dos eleitores não quer, entre o ex-presidente e o atual.

Trump está determinado a fazer uma declaração inequívoca ao ganhar o Iowa, depois de não o ter conseguido fazer em 2016, como primeiro passo de um extraordinário regresso político. Passaram apenas três anos desde que deixou Washington em desgraça, depois de se ter recusado a aceitar o resultado das eleições de 2020 e de ter incitado uma multidão que atacou o Capitólio dos Estados Unidos, num impressionante ataque à democracia. Agora, Trump - que enfrenta 91 acusações criminais - está bem posicionado para se tornar apenas o segundo ex-presidente, depois de Grover Cleveland em 1892, a reivindicar um segundo mandato não consecutivo que abalaria o país e o mundo.

O ex-presidente começou o Ano Novo na segunda-feira com uma publicação nas redes sociais repleta de falsidades sobre as eleições de 2020 e acusações infundadas de que o Presidente Joe Biden teria cometido actos criminosos. O seu tom enfurecido e defensivo antecipou a forma como Trump planeia conduzir a corrida presidencial de 2024 e a provação nacional que se avizinha. Afirmou no Truth Social que o seu sucessor tinha "atacado o seu adversário político a um nível nunca antes visto neste país e quer desesperadamente PÔR 'TRUMP' NA PRISÃO. Ele está a jogar um jogo muito perigoso, e o grande povo da América NÃO VAI PERSEGUIR".

As acções de Trump após a última eleição estão na origem da razão pela qual esta eleição será certamente tão fraturante - e crítica para o futuro da nação. Muitos dos múltiplos desafios legais com que terá de lidar nas próximas semanas resultam das suas falsidades sobre uma eleição roubada e das tentativas desesperadas de se agarrar ao poder desafiando a vontade dos eleitores. E o uso político que faz da sua situação legal - incluindo as suas alegações de que está a ser perseguido politicamente pela administração Biden - e o seu crescente extremismo vão poluir a atmosfera política que antecede as eleições. A sua promessa de dedicar uma segunda presidência à "retribuição" contra os seus inimigos levanta a perspetiva de outro período negro na política americana.

O tempo está a esgotar-se para os rivais de Trump no Partido Republicano

A dupla vida política e jurídica de Trump nas próximas semanas coincidirá com a intensificação dos esforços dos seus rivais republicanos para impedir a sua marcha em direção a uma terceira nomeação republicana consecutiva. O governador da Florida, Ron DeSantis, apostou a sua campanha numa vitória surpreendente no Iowa, o que parece improvável, de acordo com as sondagens. E a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, está a pressionar fortemente por uma vitória em New Hampshire que lhe daria um bilhete para um confronto direto com Trump noutro local. Mas nenhum dos candidatos tem estado disposto a capitalizar os problemas legais do ex-presidente por medo de alienar os eleitores da base do Partido Republicano que se juntaram ao lado de Trump a cada acusação e foto.

Embora os eleitores acabem por decidir o resultado da campanha, as lutas dos seus rivais sugerem que Trump tem um controlo ainda mais firme sobre o partido do que em 2020. Mas, apesar da sua força, continua a ser uma perspetiva de eleição geral de alto risco para os republicanos, uma vez que a sua demagogia alienou no passado eleitores críticos de estados decisivos. E com a sua retórica que faz lembrar os ditadores dos anos 30, pode estar a jogar diretamente com o principal argumento de Biden de que destruiria a democracia e as liberdades políticas dos EUA.

O futuro de Biden também está em jogo nas próximas semanas

Enquanto Trump enfrenta distracções criminosas nos Estados Unidos, Biden tem de enfrentar nas próximas duas semanas e mais além confrontos incómodos de política interna e externa que têm a capacidade de definir o seu ano - e as suas esperanças de um segundo mandato.

O tempo está a aproximar-se do prazo de 19 de janeiro para o financiamento parcial do governo, uma vez que o presidente está a pressionar o Congresso para aprovar pacotes de ajuda de vários milhares de milhões de dólares para os esforços de guerra da Ucrânia e de Israel, que os republicanos da Câmara dos Representantes mantêm reféns das suas exigências de medidas draconianas para responder à crise da fronteira sul. O confronto, que também envolve outro prazo de financiamento parcial a 2 de fevereiro, representa um desafio quase impossível para um Congresso que é simplesmente incapaz de governar.

Aproxima-se também um momento crítico para o novo presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que poderá ter de escolher entre ceder aos membros de extrema-direita que controlam a sua pequena maioria e manter o governo aberto e honrar as obrigações dos EUA para com os aliados atolados em guerras sangrentas. É o mesmo dilema que abateu o anterior Presidente da Câmara, Kevin McCarthy. A proximidade dos caucuses do Iowa e o interesse a longo prazo de Trump em ver o caos em Washington tornarão o problema da despesa pública ainda mais difícil de resolver.

Trump está a enfrentar um pântano jurídico

Trump está a planear uma série de eventos no Iowa para tentar encerrar rapidamente as primárias e avançar para uma campanha para as eleições gerais contra Biden. Mas ele será constantemente arrastado de volta da pista.

O antigo presidente enfrenta uma nova batalha contra os esforços do Maine e do Colorado para o impedir de votar devido à proibição de "insurreição" prevista na 14ª Emenda. Está a lutar contra o advogado especial Jack Smith em várias frentes, incluindo sobre as suas próprias alegações expansivas de que as medidas que tomou para anular as eleições de 2020 estavam cobertas pela imunidade presidencial. Se os recursos que provavelmente chegarão à Suprema Corte terminarem a seu favor, eles resultariam em uma expansão massiva da autoridade executiva e efetivamente significariam que os presidentes estariam acima da lei.

Entretanto, a 11 de janeiro, começam as alegações finais no julgamento de fraude civil em Nova Iorque que tem como alvo Trump, os seus filhos adultos e a Organização Trump. A aparição inflamada do antigo presidente no banco das testemunhas no ano passado foi uma antevisão da forma como irá fundir as suas estratégias legais e políticas em 2024. O juiz do caso, que já decidiu que foi cometida uma fraude, espera emitir uma decisão final, incluindo sobre a restituição, até ao final do mês - embora os advogados de Trump já tenham recorrido da decisão do julgamento sumário contra Trump, e tenham deixado claro que é provável que recorram da decisão do juiz do próprio julgamento.

Qualquer festa de vitória no Iowa a 15 de janeiro poderá, entretanto, ser azedada para Trump no dia seguinte, com a abertura do julgamento para determinar as indemnizações no segundo processo movido contra ele por E. Jean Carroll. Um júri civil num processo separado já ordenou a Trump que pagasse à escritora 5 milhões de dólares por agressão e difamação, depois de concluir que ele abusou sexualmente dela. Trump negou qualquer irregularidade.

Os seus problemas legais não terminam com esta lista. Esperam-se novos litígios nas próximas semanas e meses, antes do julgamento por extorsão na Geórgia, em que Trump e os seus associados estão a ser chamados a prestar contas por alegada intromissão nas eleições, e no processo federal na Florida sobre o seu açambarcamento e alegado manuseamento incorreto de documentos confidenciais.

O resultado da ação do tribunal de recurso sobre o pedido de imunidade de Trump será especialmente importante para determinar se a atual data de início do seu julgamento federal por interferência nas eleições irá ultrapassar o dia 4 de março - que é o dia anterior à Super-Terça. Isso poderá alterar as agendas dos outros juízes e ajudará a determinar se Trump enfrentará efetivamente um julgamento criminal antes das eleições de novembro.

Ou será que os seus esforços conseguirão esgotar o prazo e abrir a possibilidade de anular os processos criminais federais contra ele com autoridade presidencial se ganhar em novembro? Um tribunal de recurso dos EUA em Washington, DC, deverá começar a ouvir os argumentos do ex-presidente para anular uma decisão de um tribunal inferior que rejeitou o pedido de imunidade em 9 de janeiro. É quase certo que o caso chegue ao Supremo Tribunal, juntamente com os casos de votação no Maine e no Colorado, o que significa que o tribunal de topo será arrastado ainda mais para o calor político corrosivo de uma eleição presidencial controversa.

Trump tem até quinta-feira para recorrer da decisão do Supremo Tribunal do Colorado de o retirar do boletim de voto. O Partido Republicano do Colorado, que também era parte no processo, já recorreu da decisão e pediu ao Supremo Tribunal dos EUA que anulasse a decisão. Vários outros estados rejeitaram esforços semelhantes. Mas na última reviravolta da saga da 14ª Emenda, a Secretária de Estado democrata do Maine, Shenna Bellows, anunciou a sua decisão na semana passada, embora tenha feito uma pausa para permitir que o ex-presidente recorra.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com