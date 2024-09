- A colisão de um veículo entre um comboio e um automóvel resulta no encurralamento do condutor

Durante a troca de trens, um operador de transporte com 56 anos, baseado em Landshut, ficou preso entre seu trem e um caminhão, resultando em ferimentos graves. De acordo com a polícia local, o incidente ocorreu fora da cabine do motorista. Em um cruzamento na zona industrial de Wörth an der Isar, o trem inexplicavelmente colidiu com o caminhão.

O homem de 56 anos foi levado urgentemente a um hospital, com ferimentos graves nas pernas. Felizmente, ambas as pessoas no caminhão escaparam ilesas, segundo relatado. A sequência exata de eventos que levou a esse incidente ainda está sendo investigada.

O operador de transporte mencionado no texto descreveu o incidente como 'um evento infeliz'. Apesar dos ferimentos graves que sofreu, os médicos são otimistas quanto à sua recuperação.

