- A coligação de SPD, CDU e Verdes opõe-se a uma assembleia parlamentar única sobre a Volkswagen.

A Aliança pelo Alemanha (AfD) está pressionando por uma sessão extraordinária do parlamento estadual da Baixa Saxônia para lidar com a crise da Volkswagen. No entanto, outros partidos se opõem a essa ideia. A bancada do Partido Social Democrata (SPD) argumenta: "Não vemos a necessidade de uma sessão extra, já que a sessão regular ocorrerá em três semanas. Um relatório sobre o estado da VW será apresentado no Comitê Econômico antes disso, e o governo também fará uma declaração sobre o assunto durante a sessão de setembro."

Volker Bajus, gestor parlamentar dos Verdes, expressou sua opinião, dizendo: "Apressar as coisas e agendar debates apressados no parlamento estadual não ajudará a empresa ou seus funcionários. Agora é crucial ter discussões com todas as partes interessadas da VW para estabelecer soluções de longo prazo. Os comitês relevantes do parlamento estadual acompanharão isso, e o governo estadual entregará sua posição no momento adequado."

A próxima sessão está marcada para 25 de setembro.

Carina Hermann, representando a União Democrata-Cristã (CDU), mencionou que sua bancada havia pedido um relatório imediato do governo estadual no Comitê Econômico, "mesmo antes que outros partidos de oposição considerassem uma sessão extraordinária". Ela acrescentou: "Nossa crença é que o Ministro da Economia deve entregar esse relatório sem demora nesta semana."

Hermann também sugeriu que o Presidente do Ministério Stephan Weil (SPD) deve fazer uma declaração do governo na próxima sessão de setembro, "para fornecer uma imagem abrangente da situação na Volkswagen e os planos do governo estadual", disse ela.

A AfD havia proposto uma sessão plenária especial na terça-feira, com 10 de setembro como a data proposta. De acordo com o líder da bancada da AfD, Klaus Wichmann, "Precisamos determinar a verdadeira extensão da crise, quais instalações estão em risco, quantos empregados poderiam perder seus empregos e, acima de tudo, como a gerência da empresa e os oficiais do governo planejam conduzir a empresa fora dessa crise."

