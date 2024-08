- A Coligação de Políticos Negros e Verdes pede o envolvimento do U-Comité em Solingen

Os partidos políticos proeminentes dentro da legislatura da Renânia do Norte-Vestfália, especificamente a CDU e os Verdes, estão pressionando por uma comissão de inquérito para investigar o suposto ataque islâmista em Solingen. Eles pretendem envolver os partidos de oposição SPD e FDP, de acordo com as afirmações de Thorsten Schick (CDU) e Verena Schäffer (Verdes). Inicialmente, a FDP havia defendido essa comissão no parlamento estadual de Düsseldorf, mas não tinha apoio suficiente.

Schick e Schäffer enfatizaram a importância de examinar cuidadosamente as raízes do ataque terrorista. A comissão serve para auxiliar nessa investigação e impor consequências. "O erro deve ser evidente", eles destacaram. Várias entidades locais, estaduais e federais estiveram envolvidas nesse assunto. "Exortamos explicitamente as outras facções democráticas, SPD e FDP, a moldar conjuntamente a função da comissão de inquérito", eles acrescentaram.

Perguntas sobre a expulsão falhada

O foco principal está na expulsão falhada do suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H. Ele é acusado de matar três pessoas e ferir outras oito com uma faca em uma celebração da cidade de Solingen na noite de sexta-feira. No momento, ele está detido em Düsseldorf. A Procuradoria Federal está investigando-o, entre outras coisas, por alegado homicídio e suposta associação com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O suspeito entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. De acordo com os regulamentos de asilo da UE, ele deveria ter sido expulso para a Bulgária no ano anterior. Infelizmente, isso não ocorreu devido à sua ausência no dia especificado em junho de 2023. De acordo com o Ministro de Refugiados do NRW, Josefine Paul (Verdes), vários erros administrativos foram responsáveis pela permanência do homem na Alemanha.

O SPD, segundo Schick e Schäffer, deveria participar ativamente na modelagem das funções da comissão de inquérito. O SPD, junto com outras facções democráticas, é convidado a contribuir para a investigação aprofundada do caso de expulsão falhada e suas consequências.

