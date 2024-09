A coleção de mods de cada mês é destacada neste pacote.

A quantidade do produto diminui, mas o custo permanece constante. No final, os clientes acabam pagando muito mais por um produto sem notar facilmente a mudança. Felizmente, temos o Centro de Conselhos ao Consumidor Hamburgo, que expõe essas trapaças.

Os "Biscotto Waffle Thins" da Aldi Nord ganharam o título de "Trapaça do Mês" do Centro de Conselhos ao Consumidor Hamburgo (VZHH) neste mês. O preço do produto dobrou devido a uma substancial redução na quantidade fornecida. A Aldi Nord é conhecida por seus itens baratos.

De acordo com o VZHH, a Aldi Nord atualmente oferece "Biscotto Waffle Thins" em sabores de Chocolate Escuro e Chocolate ao Leite. Compradores regulares do lanche de waffle podem ficar surpresos. Após o recesso de verão, a Aldi Nord simplesmente diminuiu pela metade a quantidade do produto. Em vez de 200 gramas, agora há apenas 100 gramas do doce de chocolate no pacote: dois potes plásticos de 100 gramas cada foram combinados em um. No entanto, o preço permaneceu o mesmo, 1,99 euros, o que representa um aumento secreto de 100%.

Cuidado com o termo "oferta"

Por favor, note que não confunda o termo "oferta" e não seja enganado pelo selo de preço vermelho nesta situação. Os "Biscotto Waffle Thins" da Aldi Nord não são uma oferta promocional. Em vez disso, a Aldi Nord oferece produtos que estão temporariamente disponíveis para venda, mas não são permanentemente incluídos em sua gama.

Após pedido, a Aldi Nord confirmou esse significativo aumento de preço: "(...) A redução do conteúdo de 200 para 100 gramas é facilmente reconhecível pelos nossos clientes através do novo tamanho e formato do pacote. Com a ajuste, aderimos ao tamanho de embalagem comum no mercado. Devido ao significativo aumento dos preços do cacau - nossos Biscotto Waffle Thins consistem em 82% de chocolate - vendemos o item de 100 gramas, como o de 200 gramas no passado, por 1,99 euros."

Os materiais brutos estão duas vezes mais caros?

O VZHH considera a explicação da Aldi Nord fraca. Embora os preços do cacau tenham aumentado consideravelmente nos últimos anos, um aumento de 100% no preço não pode ser justificado por custos mais altos de matérias-primas. De fato, nos últimos meses, a tendência dos preços do cacau tem sido decrescente. Isso também é refletido na atual redução de preço da marca de chocolate Moser Roth, que também é vendida pela Aldi. Interessantemente, os preços para açúcar e farinha de trigo, as outras duas matérias-primas cruciais para waffle thins, também diminuíram. O VZHH suspeita que a Aldi Nord está tentando estabelecer um novo nível de preço para seus "Biscotto Waffle Thins" e lucrar.

Os consumidores muitas vezes encontram aumentos secretos de preço. Infelizmente, eles muitas vezes só descobrem depois. O VZHH oferece a oportunidade de chamar a atenção para esses produtos, expô-los e coroá-los como a trapaça do mês e do ano.

O Centro de Conselhos ao Consumidor Hamburgo (VZHH) expressou preocupação com o alimento "Biscotto Waffle Thins" da Aldi Nord, já que a quantidade do produto diminuiu significativamente enquanto o preço permaneceu o mesmo. Os compradores de alimentos podem acabar pagando mais pelos "Biscotto Waffle Thins" da Aldi Nord devido a um aumento secreto de preço, já que a quantidade do produto diminuiu apesar do custo permanecer constante.

