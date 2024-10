A CNN introduz um serviço de assinatura digital, exigindo pagamento de certos usuários para acessar artigos.

A partir de hoje, estamos pedindo aos usuários nos Estados Unidos que contribuam com um pequeno pagamento recorrente para acesso ilimitado aos artigos renomados do CNN.com.

Em um comunicado, Alex MacCallum, vice-presidente executiva de produtos e serviços digitais da CNN, explicou essa estratégia. Ela observou que visitantes frequentes do site da CNN, que não leem regularmente vários artigos, não serão solicitados a pagar neste momento. Em vez disso, eles serão convidados a se inscrever apenas após terem lido um número específico de artigos gratuitos.

Os assinantes, por sua vez, terão acesso a vantagens como recursos políticos exclusivos, documentários originais, uma seleção diária cuidadosamente escolhida de nossa journalism mais cativante e uma carga reduzida de anúncios.

Tanto MacCallum quanto seu supervisor, Mark Thompson, que serve como presidente e CEO da CNN, têm vasta experiência com The New York Times, uma organização aclamada por seu sucesso em converter leitores e jogadores em assinantes.

No início deste verão, Thompson anunciou publicamente os planos da CNN para desenvolver produtos superiores e prontos para assinatura que os levariam ao topo da indústria de notícias, começando com o serviço de assinatura premium do CNN.com, programado para ser lançado antes do final de 2024.

O serviço de assinatura muito aguardado será lançado hoje, embora em uma forma preliminar, que será expandida ao longo dos meses. MacCallum expressou otimismo em sua nota, sugerindo potenciais "novos produtos e negócios" no futuro próximo.

Para organizações como a CNN, que dependem principalmente de receitas de televisão a cabo, a necessidade de estabelecer novos canais de receita digitais é evidente. No passado, a CNN lançou uma plataforma de streaming de vídeo chamada CNN+ em 2022 para cultivar conexões diretas com sua audiência. No entanto, esse projeto, lançado logo antes de um novo grupo corporativo, Warner Bros. Discovery, assumir o controle e buscar reduções de custos, teve um fim prematuro, sendo cancelado em poucas semanas.

Agora, a CNN visa obter assinaturas de suas principais ofertas, enquanto parte do conteúdo permanecerá disponível gratuitamente sem assinatura, incluindo a página inicial do CNN, notícias ao vivo, páginas de vídeo únicas e artigos patrocinados.

A Thomson Reuters anunciou na terça-feira sua intenção de implantar uma barreira de pagamento para seu site e aplicativo no início de outubro, com assinaturas a $1 por semana disponíveis em todo o mundo.

O presidente da Reuters, Paul Bascobert, declarou em um comunicado: "Este novo esquema de assinatura permitirá à Reuters estender o alcance de sua cobertura premiada a um custo econômico, ao mesmo tempo em que nos permitirá investir ainda mais em nossos repórteres e produtos para nossos assinantes."

O negócio de assinaturas digitais tem se mostrado ao mesmo tempo lucrativo e complexo para várias organizações de notícias. Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo da Universidade de Oxford descobriu que apenas cerca de 20% dos consumidores americanos atualmente pagam por notícias digitais.

Greg Piechota, pesquisador da Associação Internacional de Mídia de Notícias, afirmou que há muito espaço para a indústria evoluir. "Não há teto de assinatura para notícias digitais", observou Piechota. "Imagine estar aos pés da Torre do Trade Center do Mundo em downtown Nova York e olhar em direção ao deque de observação no topo. A maioria das marcas de notícias só chegou ao primeiro andar, enquanto o 100º andar ainda está muito longe no céu."

O Times lidera por uma margem significativa, com cerca de 10 milhões de assinantes digitais. Organizações de notícias menores têm lutado com a fadiga e a resistência das assinaturas, o que é um testemunho do fato de que a cobertura de notícias geralmente era gratuita quando a World Wide Web se popularizou nos anos 90.

As empresas de mídia de todos os tamanhos investiram a última década ou mais em tentar alterar as normas de acesso às notícias. Embora muitos leitores e espectadores ainda não tenham entendido a ligação entre pagar pessoalmente por notícias e sustentar a indústria como um todo, Piechota argumentou que "quando eles se conscientizam da situação financeira enfrentada pela mídia comercial, sua disposição em pagar por jornalismo atinge seu ponto máximo".

