A CNN embarcou num navio de guerra israelense para um ataque mortal ao porto iemenita controlado pelos rebeldes Houthi.

O deserto dourado pelo sol do deserto da Arábia Saudita passa pelo meu lado direito, enquanto a costa egípcia aparece à minha esquerda. Em seguida, um enorme jato de caça F-35 enche minha pequena tela enquanto embarco nessa jornada extraordinária. Estou com as Forças de Defesa de Israel (IDF), sendo o primeiro jornalista estrangeiro a acompanhar uma missão de combate além das fronteiras de Israel, a bordo de um tanque de reabastecimento de aviões de combate.

Desde que o Hamas iniciou seu ataque em 7 de outubro do ano anterior, Israel se envolveu em um conflito crescente. Não está limitado ao Gaza, mas também se estende ao Líbano com o Hezbollah e ao Iêmen com os Houthis, que começaram a lançar ataques de longo alcance contra os principais centros populacionais de Israel. Síria e Irã também se tornaram campos de batalha para Israel, uma vez que também se encontram sob ataque.

A resposta israelense a esses ataques resultou na perda de quase 42.000 vidas no Gaza e mais de 1.000 no Líbano. Os bombardeios no Iêmen também causaram estragos na infraestrutura crítica de um país assolado pela guerra, que há muito sofre como uma das piores crises humanitárias do mundo.

Os detalhes sobre o destino da minha missão permaneceram desconhecidos enquanto eu subia a escada instável a bordo do avião. Não tinha ideia de para onde estava indo ou quais segredos essa missão da IDF estava prestes a revelar sobre suas operações militares.

As regulamentações de segurança dentro da Força Aérea Israelense são à prova de falhas, proibindo celulares e fotojornalistas. O Ten. Col. Nadav Shoshani, o porta-voz da IDF que me acompanhava, também estava proibido de carregar um telefone.

Além da cabine, fui dado acesso ilimitado ao avião, desde que seus comandantes permanecessem anônimos. Apesar da ausência de câmeras, essa rara oportunidade me deu uma visão privilegiada das vidas dos soldados na linha de frente, lutando em vários fronts.

Memórias do antigo uso comercial do avião persistiam através de pistas persistentes, como a iconografia sexista do rosto de uma mulher nos botões de chamada. No entanto, o avião passou por uma transformação notável, sendo convertido em um tanque israelense equipado com enormes tanques de combustível pressurizados.

O longo processo de reconstrução envolveu a remoção das poltronas dos passageiros, enquanto se fazia espaço para o corpo longo do tanque. Os tanques continham o combustível essencial para que Israel projetasse seu poder.

Nossa missão de reabastecimento, cobrindo uma distância de 1.200 milhas (1.500 quilômetros), foi a missão de combate de alcance mais longo das Forças de Defesa de Israel desde o histórico ataque em Tunis em 1985.

As palavras do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu em seu discurso na Assembleia Geral da ONU ecoaram em minha mente, enquanto o Ten. Col. Shoshani me lembrava da convicção de Netanyahu, "Não há lugar onde minha nação não possa chegar."

Durante mais de uma hora e meia, jatos de caça F-35 da Força Aérea Israelense, cada um valendo mais de 100 milhões de dólares, seguiram o tanque Boeing 707, se aproximando de sua mangueira de combustível.

O comandante da esquadrilha, com mais de uma década de experiência em missões de reabastecimento, liderou o caminho, gerenciando seus óculos 3D e manobrando habilmente o bico em direção aos jatos que consumiam combustível.

Não há tarefa sem desafios, explicou o comandante. Seu principal desafio era garantir o carregamento adequado de combustível e a sincronização, executando sua missão ao minuto, para que os jatos chegassem ao alvo com o tanque cheio quando a inteligência sugerisse que era o momento ótimo para um ataque.

Ao examinar o mapa da missão, percebi que estávamos a caminho do Porto de Hodeidah, no Iêmen, controlado pelos rebeldes Houthis e apoiado pelo Irã. O Ten. Col. Shoshani revelou o motivo preciso de nossa missão; nas últimas duas semanas, os Houthis lançaram três mísseis de longo alcance, todos interceptados perto de Tel Aviv.

Começando com ataques ao navios no Mar Vermelho, os Houthis afirmaram que estavam agindo em solidariedade com os palestinos em Gaza. Sua bandeira carregava as frases "Morte a Israel, uma Maldição aos Judeus". Especialistas sugeriram que a luta global pelo nome de Gaza's palestinos deu apoio ao grupo no Iêmen e lhe rendeu reconhecimento internacional.

Os Houthis afirmaram que seu míssil mais novo, lançado tarde no sábado, estava direcionado ao Primeiro-Ministro Netanyahu em seu retorno a Israel de Nova Iorque. Um impacto nessa área poderia ter resultado em vítimas civis catastróficas, o que exigiu nossa missão.

Enquanto o último dos F-35s se desligava da mangueira de combustível, o comandante da esquadrilha visivelmente relaxou, removendo seus óculos e esticando-se cansado. Cada jato exigia aproximadamente 3 minutos de contato, exigindo uma concentração intensa da tripulação.

Circulamos, aguardando que os pilotos de caça executassem seus ataques. Qualquer ataque terrestre poderia esgotar seu suprimento de combustível enquanto eles evitavam fogo inimigo e procuravam refúgio, exigindo um reabastecimento para retornar à base.

Vinte minutos depois, estávamos indo para o norte, sem a necessidade de combustível adicional.

Perguntei ao piloto líder do tanque sobre os desafios de uma missão como essa e como eles se sentiam em relação aos danos colaterais. Não queremos ferir civis, respondeu ele, e confiamos em toda a inteligência disponível para evitar vítimas civis.

Apontei para os altos números de mortos em Gaza e no Líbano devido aos ataques da Força Aérea. Eles estavam mirando nos Houthis, explicou ele, já que eles estavam disparando mísseis contra nossos civis, colocando-os em perigo.

Após nosso retorno seguro ao sul de Israel, as notícias do ataque foram rapidamente disseminadas. A TV dos Houthis transmitiu imagens de grandes flashes de fogo e fumaça do Porto de Hodeidah.

A IDF relatou que seus alvos eram "centrais elétricas e um porto nas áreas de Ras Issa e Hodeidah", acrescentando que os Houthis exploravam o porto para transferir armas para a região e suprimentos vitais.

De acordo com oficiais do grupo Houthi, os F-35s que observei a ser reabastecidos realizaram ataques a uma estação de energia e a uma instalação de armazenamento de combustível em Hodeidah, resultando na morte de um oficial do porto e três engenheiros.

O tenente-general Herzi Halevi, chefe de estado-maior do IDF, emitiu um comunicado após o ataque: "Estamos familiarizados com longas distâncias, somos capazes de ir ainda mais longe e somos experts em alcançar precisão milimétrica."

Halevi continuou, afirmando: "Isso não é apenas uma mensagem; é uma ação que transmite uma mensagem por si só."

Durante o voo, Shoshani compartilhou comigo que a mensagem era destinada ao Irã, servindo como um aviso de que, embora Israel espere retaliações de Hezbollah no Líbano, eles esperam manter o Irã fora do conflito.

Este incidente não foi apenas uma demonstração das medidas que Israel está disposto a tomar para retaliar contra seus adversários, mas uma prova ao vivo de que ameaças anteriormente ocultas estão começando a ressurgir, e a missão de Israel para contrapô-las está se tornando mais ampla.

