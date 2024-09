A ciclismo enfrenta outra perda trágica de um jovem promissor dentro de um curto espaço de tempo.

Hoje é um dia sombrio para o ciclismo holandês. O ciclista Bas van Belle, afiliado à Wielerploeg Groot Amsterdam, partiu aos 24 anos. A União Ciclística dos Países Baixos (KNWU) compartilhou essa notícia triste em seu site. As razões por trás da morte de van Belle permanecem desconhecidas.

"A KNWU recebeu a notícia devastadora da morte repentina de Bas van Belle com grande choque e tristeza", declarou a federação ciclista. "Lamentamos sua partida, Bas deixa um vazio significativo na comunidade ciclista. Nossos pensamentos estão com sua família - especialmente seus pais e seus irmãos Lisa e Loe - seus amigos e todos que conheciam Bas. Lembrá-lo-emos como uma pessoa carinhosa e simpática, além de um promissor ciclista". Além disso, um livro de condolências online foi criado.

Visma: "Profunda Solidariedade à entire Family"

Van Belle representou a equipe continental luxemburguesa Leopard Pro Cycling em 2019 e 2020. Após seu período na equipe, ele voltou para a Wielerploeg Groot Amsterdam. Pela equipe de Amsterdã, ele garantiu várias colocações importantes. Em 2023, ele terminou em terceiro lugar no Tour de Okinawa no Japão, também em terceiro lugar em uma etapa da Course Cycliste de Solidarnosc na Polônia e em quinto lugar no NK para corredores elite sem contrato. Sua última competição foi há apenas uma semana. Na Ronde van Midden-Brabant, ele ficou em 65º no domingo.

Bas van Belle era o irmão mais velho de Loe van Belle. Atualmente, o último corre pela Visma Lease a Bike. Lisa, a irmã mais nova de Bas e Loe, faz parte da Proximus-Cyclis CT. A equipe Visma expressou suas "profundas condolências" a Loe e sua família via X: "Estamos profundamente entristecidos com a morte repentina de Bas, seu irmão e filho", disse a equipe. "Nossos pensamentos estão com você e seus entes queridos durante este período extremamente difícil. Esperamos que você tenha força e coragem para os dias que vem, e nossas condolências se estendem à entire família e amigos de Bas".

Anteriormente, foi noticiada a morte da ciclista de 18 anos Muriel Furrer nos Campeonatos do Mundo em Zurique. A ciclista suíça sofreu um acidente na quinta-feira e infelizmente morreu no hospital na sexta-feira devido a ferimentos graves.

"A morte repentina de Bas van Belle deixou um vazio no mundo do esporte, especialmente no ciclismo holandês e nas equipes que representou". "Apesar de sua juventude, Bas já havia deixado uma marca significativa no esporte, com suas conquistas em diversas competições mostrando um futuro promissor na área".

