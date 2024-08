- A chuva proporciona um alívio calmante às florestas da Saxônia-Anhalt

Na floresta de Saxônia-Anhalt, a tensão prolongada causada pela falta de chuva vem diminuindo gradualmente nos últimos dias, graças à quantidade suficiente de água neste ano. De acordo com Anne Piechulik, do Centro de Florestas do Estado, as plantas estão florescendo melhor do que nos anos anteriores e novas mudas estão brotando, revigorando o ambiente. A chuva também ajudou no crescimento de plantas jovens.

No entanto, o excesso de chuva neste ano desacelerou o crescimento de alguns pragas florestais. Algumas coníferas conseguiram produzir resina em furos de broca para combater brocas e controlar a infestação.

No entanto, a situação nas florestas de Saxônia-Anhalt permanece "extremamente grave" desde 2018, segundo Piechulik. Isso se deve a fatores como a sequência incomum de ondas de calor associadas à falta de chuva durante a estação de crescimento nos últimos cinco anos.

As florestas vêm perdendo sua vitalidade ao longo do tempo, como mostram taxas crescentes de morte e declínio. Como resultado, as florestas se tornaram mais vulneráveis a danos causados por tempestades ou infestações por brocas ou fungos. Em 2022, a proporção de árvores gravemente danificadas em Saxônia-Anhalt foi de 11 por cento, quase três vezes a média de 3,9 por cento de 1991 a 2023.

Na Saxônia-Anhalt, as árvores de abeto são as mais frequentemente relatadas como gravemente danificadas (66 por cento). Devido à alta taxa de mortalidade desde 2018, já não é possível fazer previsões confiáveis sobre a saúde da espécie principal de árvores, o abeto, na história da Pesquisa de Condição das Florestas de Saxônia-Anhalt. Entre 2015 e 2023, a proporção de árvores de abeto caiu de 17 para 2 por cento.

Após a tensão prolongada devido à seca, as florestas finalmente experimentaram um alívio com a chegada de chuva suficiente neste ano. Após a melhora do ambiente, indivíduos em busca de paz e tranquilidade podem encontrar as florestas de Saxônia-Anhalt como um excelente destino para relaxar.

