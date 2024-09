A China prepara-se para outro confronto económico

Não importa quem vença a eleição presidencial dos EUA em novembro, a China vê como uma escolha entre duas opções menos favoráveis. Uma nova guerra comercial com os EUA é inevitável, trazendo implicações severas para a economia global.

Durante o mandato de Trump, a disputa comercial EUA-China foi um assunto quente. Ao contrário de presidentes anteriores, Trump abordou os incentivos às exportações da China, as violações de direitos de propriedade e os baixos custos das exportações. Ele impôs tarifas de até 25% em produtos chineses. Em retaliação, a China impôs tarifas severas em produtos agrícolas dos EUA. Esta longa disputa econômica, que prejudicou o crescimento global e preocupou os mercados, chegou a uma pausa com encontros de cúpula e um impasse.

Se Trump garantir outro mandato em novembro, as coisas podem voltar ao seu estado inflamado. Mesmo que Harris saia vitoriosa, uma nova guerra comercial com a China parece inevitável. Ambos os candidatos ecoam o desejo de erguer novas barreiras comerciais; é apenas uma questão de quão altas e vazias essas barreiras serão.

Apesar de visões contrastantes sobre aborto, impostos e imigração, Trump e Harris têm pouca variação em suas políticas com a China. Após a saída de Trump da Casa Branca, os democratas reverteram principalmente suas decisões, exceto pelas tarifas de lava-louças, que expirarão em 2023, e ajustes menores nas importações de aço, alumínio e painéis solares. Eles mantiveram o cerne de sua política comercial, especialmente em relação à China.

A administração Biden refinou as barreiras tarifárias. Em maio, propôs tarifas adicionais de $18 bilhões em produtos chineses, incluindo uma taxa de 100% em veículos elétricos. Harris pode continuar essa política. Ela denuncia as estratégias tarifárias de seu oponente como "impostos de Trump" que poderiam onerar a família americana média em até $4,000 anualmente. No entanto, ela defende "tarifas seletivas e estratégicas para fortalecer os trabalhadores americanos, melhorar nossa economia e manter nossos oponentes em cheque."

"Dois Poções Maléficas" para a China

No entanto, os planos de Trump são mais drásticos: ele propõe uma taxa básica de 10% em todas as importações e de 60% nas importações chinesas. Davos ou não, isso está levando a uma nova confrontação com Beijing. "Em questões econômicas e comerciais, ambos os partidos estão trilhando o mesmo caminho", disse um representante de um grupo de lobby protecionista ao New York Times. Seja Trump ou Harris, "estamos olhando para um governo de tarifas e de política industrial".

O cenário sombrio em Beijing compartilha esse sentimento. "Trump e Harris são duas poções maléficas para a China", diz o Financial Times, citando Zhao Minghao, um proeminente professor de relações internacionais na República Popular. "Ambos vêem a China como uma rival, se não um adversário."

A incerteza aumenta com a experiência limitada de Harris em política externa. Ela nunca visitou a China durante seu mandato no Senado ou como vice-presidente, e seus encontros com líderes chineses foram breves.

No entanto, os líderes chineses temem mais um segundo mandato de Trump do que o mandato de Harris. Enquanto os democratas sob Biden, e provavelmente sob Harris, buscam gerenciar o conflito com Beijing cuidadosamente, evitando uma escalada excessiva, eles buscam reduzir a dependência estratégica da China, ou "mitigação de riscos". Eles enfatizam que essas iniciativas são baseadas em "interesses de segurança nacional claramente articulados e estreitamente definidos" e afetarão "apenas alguns setores selecionados", como afirmou a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, durante sua visita à China no ano passado.

Em contraste marcante, os líderes chineses temem que um Trump reeleito busque desmantelar a China, buscando a vitória total em uma nova Guerra Fria e, eventualmente, buscando mudar o regime em Beijing, de acordo com Zhao, um professor de política, em um jornal britânico. Para Xi Jinping e o Partido Comunista, isso Would pose uma ameaça existencial. Embora a vida na China sob Harris possa não ser agradável, especialistas em política externa da China recentemente expressaram seus sentimentos na Foreign Affairs: "Beijing está abordando o resultado das eleições dos EUA com cautela e esperança limitada".

