A China pode potencialmente superar o número de crianças com animais de estimação, criando desafios para Pequim.

Esses seres minúsculos não são seus filhos biológicos, mas sim seus "furbabies" ou "mao hai zi" em chinês, e esse casal os adora tanto que os chama de "nossos filhos, nossos pequenos".

"Eles são todos parte da nossa família. Somos uma grande família", compartilhou Momo, que escolheu usar seu apelido para evitar possíveis problemas com as autoridades devido ao seu estilo de vida pouco convencional, que vai contra os esforços da China para aumentar as taxas de natalidade.

A China atualmente enfrenta o desafio de uma população envelhecendo rapidamente e uma força de trabalho encolhendo após décadas de aplicação da política do filho único. O país também é um dos lugares mais caros do mundo para criar uma criança, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa de População YuWa, com sede em Beijing, que supera tanto a Austrália quanto a França em termos de custos de criação de filhos.

Após abolir a política do filho único em 2016 e implementar outra mudança significativa na política de natalidade em 2021, o governo chinês agora encoraja os casais a ter três filhos. No entanto, Beijing tem lutado para aumentar as taxas de natalidade tão efetivamente quanto conseguiu desencorajá-las no passado.

Muitos casais chineses, como Hansen, de 36 anos, e Momo, de 35, não são entusiastas da paternidade e escolheram se tornar pais de animais de estimação.

Segundo um relatório do banco de investimentos Goldman Sachs, até o final do ano, o número de animais de estimação nas cidades da China ultrapassará o número de crianças com menos de 4 anos. Até 2030, o número de animais de estimação nas cidades da China quase dobrará o total de crianças pequenas do país, de acordo com a projeção do Goldman Sachs. A taxa de propriedade de animais de estimação do país seria ainda maior se fossem incluídos os cães e gatos nas áreas rurais.

As estimativas do Goldman Sachs destacam a evolução dos valores de uma geração que já não adere à visão tradicional de que o casamento é principalmente sobre procriação e preservação da linhagem familiar.

"Diferentes gerações têm diferentes prioridades, você sabe", disse Hansen, que também escolheu usar um apelido.

Mercado de alimentos para animais de estimação em expansão

Em previsão de um aumento nas vendas de ração para animais de estimação, o Goldman Sachs destacou uma tendência que tem causado dor de cabeça para os oficiais chineses.

Em 2022, a China teve uma população em queda pela primeira vez em décadas, o que os analistas chamam de sua primeira queda desde a fome de 1961, desencadeada pela política desastrosa do Grande Salto Adiante do antigo líder Mao Zedong. Um ano depois, a China foi ultrapassada pela Índia como o país mais populoso do mundo.

O Goldman Sachs encontrou a comida para animais de estimação como um dos setores de consumo que crescem mais rápido na China, apesar do gasto geral estagnado. As vendas aumentaram em uma média de 16% ao ano entre 2017 e 2023, gerando uma indústria de $7 bilhões. O valor da indústria é projetado para atingir $12 bilhões até 2030, de acordo com o relatório. Na sua estimativa mais otimista, o mercado de ração para animais de estimação poderia se tornar uma indústria de $15 bilhões na China até 2028.

Isso representa um contraste marcante com duas décadas atrás, quando a propriedade de animais de estimação ainda era vista como um luxo e as pessoas geralmente mantinham cães de raça mista para proteção.

Atualmente, a propriedade de animais de estimação ainda é relativamente baixa, de acordo com a análise do Goldman Sachs. No ano passado, a porcentagem de lares com cães na China era de 5,6%, muito abaixo de muitos de seus vizinhos e deixando espaço para crescimento, segundo o banco. Em 2009, o Japão havia alcançado uma taxa de propriedade de animais de estimação de 17,5%.

O relatório prevê uma queda nas novas nascidas na China, com uma contração de 4,2% ao ano entre 2022 e 2030, devido a uma diminuição no número de mulheres na faixa etária de 20 a 35 anos e uma relutância dos jovens em ter filhos.

"Esperamos um crescimento mais forte na propriedade de animais de estimação contra o pano de fundo de uma previsão de taxa de natalidade mais fraca e uma penetração de animais de estimação maior da geração mais jovem", concluiu o relatório.

Muitos casais encontram o custo cada vez maior de criar filhos em tempos econômicos inseguros como um desafio. A segunda maior economia do mundo enfrenta desafios como alto desemprego jovem e uma crise imobiliária prolongada.

As autoridades agora oferecem uma variedade de incentivos, incluindo dinheiro e licença parental estendida, para encorajar a paternidade. No entanto, muitos desses programas estão tendo pouco sucesso.

Até 2021, a população da China havia caído para 1,409 bilhão, marcando uma queda de dois anos. Sua taxa de natalidade também atingiu um recorde histórico de 6,39 nascimentos por 1.000 pessoas, a taxa mais baixa desde a fundação do Partido Comunista em 1949.

Mudança de percepção

Li, de 38 anos, opera Space, uma pensão para cães em Beijing. Para Li, a preferência crescente por animais de estimação equivale a um aumento no negócio.

Com a aproximação do feriado nacional da China, os donos de cães estão correndo para garantir espaço na pensão durante a temporada de viagens movimentada que começa em outubro.

"Estávamos quase lotados para esse feriado", compartilhou Li.

Li, que compartilhou apenas seu apelido, não tem filhos e tem dois cães. Sua família havia lhe pressionado por muito tempo para ter filhos, ela disse, mas ela sabia que não era a vida que ela queria.

"Eu gosto desse estilo de vida. Meu parceiro e eu planejamos viajar muito. Eu amo ver o mundo. Então, a ideia de ter filhos não me atraiu o suficiente", ela explicou.

A mentalidade moderna entre os jovens mudou significativamente, de acordo com Tao. "Eu acho que as pessoas estão se tornando mais egoístas agora, expressando seus desejos como 'Isso é o que eu quero para minha vida' ou 'Isso é o que eu prefiro', em vez de se conformar às normas sociais como 'Isso é o que a sociedade espera de mim' ou 'Isso é o que meus pais querem que eu faça'", explicou Tao ainda mais.

Professor Stuart Gietel-Basten, especialista em ciências sociais e políticas públicas na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, observou que, na China, ter animais de estimação já não é visto como incompatível com ter filhos.

No entanto, jovens casais na China enfrentam vários desafios, incluindo desemprego e questões sociais como longas horas de trabalho e a expectativa de que as mulheres abandonem suas carreiras após o parto, apontou Gietel-Basten.

Na opinião de Gietel-Basten, se um jovem chinês sente fortemente a necessidade de cuidar, é mais fácil ter um animal de estimação como um cachorro, um gato ou um coelho do que encontrar um parceiro e formar uma família.

Para Hansen e Momo, eles tiram prazer da companhia de seus animais de estimação.

"Não estamos seguindo nenhuma tendência. Não nos importamos com elas. É apenas nossa preferência pessoal. Acho que simplesmente adoramos cachorros", compartilhou Hansen.

Todos os dias, Hansen ansiosamente espera voltar para casa, pois seus cachorros ficam felizes em vê-lo.

"Isso resolve tudo", disse ele.

O líder chinês Xi Jinping instou os delegados de uma conferência sobre mulheres no ano passado a criar uma nova cultura de casamento e procriação. A mensagem era clara: as mulheres chinesas deveriam se casar e ter filhos.

No entanto, Momo acredita que a China pode sobreviver sem sua contribuição genética.

"Eu acredito que essa criança minha não é necessária para a China", afirmou ela.

