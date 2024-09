A China luta para enfrentar a alta taxa de desemprego entre a população mais jovem.

Na situação atual, a China enfrenta um aumento significativo no desemprego jovem, com estatísticas revelando uma taxa alarmante de 18,8% entre indivíduos com idade entre 16 e 24 anos em julho. Isso representa um aumento em relação à taxa de 17,1% registrada em julho do ano anterior. O desemprego jovem é atualmente visto como um dos principais desafios econômicos da China. Em maio, o presidente Xi Jinping deixou claro que esse problema exigia atenção urgente, classificando-o como uma prioridade máxima.

Anteriormente, as autoridades chinesas haviam relatado uma taxa de desemprego jovem de 21,3% em junho de 2021, mas optaram por suspender a divulgação desses dados em seguida. Mais tarde, em dezembro, eles mudaram sua metodologia, excluindo estudantes de suas contas, e retomaram a compartilhamento dos números.

A taxa de desemprego entre indivíduos com idade entre 25 e 29 anos estava em 6,9% em agosto, um pequeno aumento em relação à taxa de 6,5% registrada em julho. No entanto, é importante destacar que essas estatísticas apenas apresentam uma visão fragmentada das situações de emprego na China, uma vez que se referem apenas a regiões urbanas.

Além do desemprego jovem, a China também enfrenta uma grave crise no mercado imobiliário e disputas comerciais com países ocidentais. A análise de indicadores econômicos recentes sugere que a recuperação econômica da China após a pandemia, após a flexibilização das regulamentações rigorosas da COVID-19, tem sido lenta.

A decisão do governo chinês de excluir estudantes das contas de desemprego em dezembro pode ter influenciado a queda relatada nas taxas de desemprego jovem. Endereçar o desemprego jovem é crucial para garantir um futuro próspero para a juventude da China, que será a espinha dorsal da economia do país nos próximos anos.

