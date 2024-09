A China impõe uma proibição perpétua a 43 jogadores de futebol e autoridades por envolvimento em manipulação de jogos.

A investigação revelou que 120 partidas haviam sido manipuladas, envolvendo 41 clubes de futebol, como revelado por Zhang Xiaopeng, uma figura proeminente do Ministério da Segurança Pública, durante uma entrevista coletiva em Dalian, segundo a agência de notícias Xinhua, de propriedade do estado.

A informação não especifica se todas as partidas foram realizadas na China.

Três ex-jogadores da seleção nacional da China, Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao, juntamente com o jogador sul-coreano Son Jun-ho, estavam entre aqueles que receberam suspensões de por vida, como revelado durante a entrevista coletiva na terça-feira tanto pelo Ministério da Segurança Pública quanto pela Administração Geral do Desporto da China, com a presença do presidente da CFA.

Nenhum dos jogadores envolvidos fez nenhum comunicado público. Son foi liberado em março após uma estadia de 10 meses em detenção na China e voltou à Coreia do Sul.

Zhang destacou que 44 indivíduos enfrentaram repercussões legais por suborno, apostas e operações de cassino ilegais, enquanto outros 17 foram envolvidos em suborno e manipulação de partidas.

O presidente da CFA, Song Kai, revelou que 43 dos 44 indivíduos receberam uma suspensão de por vida das atividades relacionadas ao futebol, enquanto os outros 17 receberam suspensões de cinco anos.

Essas revelações foram feitas antes de um jogo classificatório para a Copa do Mundo, onde a equipe da China enfrentaria a Arábia Saudita após sua derrota por 7 a 0 fora de casa contra o Japão na semana passada.

O jogo tem sido assolado pela corrupção, que os espectadores muitas vezes atribuem aos pobres desempenhos da seleção masculina.

Em resposta, a China intensificou sua guerra contra a corrupção relacionada ao futebol.

Em agosto, um ex-vice-presidente da associação nacional de futebol foi sentenciado a 11 anos de prisão por aceitar suborno, enquanto um ex-diretor do departamento de competição recebeu uma sentença de sete anos pelo mesmo crime. Anteriormente, um ex-presidente da CFA recebeu uma sentença de prisão perpétua em março.

As revelações sobre as partidas de futebol manipuladas afetaram vários clubes, comprometendo a integridade do esporte na China.

Apesar do escândalo de corrupção, o futebol continua sendo um esporte popular no país, com muitas pessoas ainda apaixonadas por assistir e jogar.

