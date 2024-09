A China impõe uma multa de 62 milhões de dólares à PwC pelo seu envolvimento na debacle da Evergrande.

Reguladores na China impuseram uma paralisação de seis meses nas operações da divisão de auditoria da PwC na parte continental do país e uma multa recorde de 4,41 bilhões de iuanes (62 milhões de dólares) devido à auditoria da empresa imobiliária em apuros Evergrande Real Estate Group.

Em uma repreensão severa à grande empresa de auditoria, a Comissão de Regulação de Seguros da China afirmou, na sexta-feira, que sua investigação revelou que a PwC Zhong Tian LLP foi fundamental na ocultação e mesmo no endosso da fraude da Evergrande durante a auditoria de seus resultados anuais para a Hengda Real Estate em 2019 e 2020.

A Comissão de Regulação de Seguros da China comentou em um comunicado que a PwC minou drasticamente os alicerces da lei e da moralidade e colocou em risco os interesses dos investidores.

Há algum tempo, as autoridades chinesas vêm examinando o papel da PwC na contabilidade da Hengda Real Estate, após a alegação da CSRC de um esquema de 5 trilhões de iuanes (78 bilhões de dólares) da Evergrande que durou dois anos até 2020.

A suspensão e as multas são a penalidade mais severa já imposta a uma grande empresa de auditoria na China e ocorrem no meio de uma onda de saídas de clientes e demissões na PwC nos últimos meses.

Essa decisão pode influenciar negativamente o futuro da PwC na China, que é a segunda maior economia do mundo. Em 2022, a PwC Zhong Tian, a entidade chinesa principal e braço doméstico principal da PwC, foi a maior empresa de auditoria do país, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

A rede PwC, aliança de unidades membros globais da PwC, afirmou que ficou desapontada com o trabalho de auditoria da PwC Zhong Tian na Hengda, que não atingiu seus padrões esperados. Eles acrescentaram que, como parte de sua "responsabilidade e ações corretivas", Daniel Li, sócio sênior da PwC China, renunciou, e Hemione Hudson, líder global de risco e regulamentação da empresa, assumiu o comando.

O Ministério das Finanças da China impôs uma suspensão de seis meses nas operações da PwC Zhong Tian e uma multa de 1,16 bilhão de iuanes (16 milhões de dólares) por seus erros de auditoria em 2018, de acordo com um comunicado do MOF.

A Comissão de Regulação de Seguros da China revelou, em um comunicado separado, que confiscou a renda da PwC Zhong Tian relacionada ao caso da Evergrande, totalizando 277 milhões de iuanes, e multou a unidade em 297 milhões de iuanes.

A CSRC afirmou que, de certa forma, a PwC ocultou e mesmo endossou a fraude financeira e a emissão de títulos falsos da Evergrande. Eles acrescentaram que a PwC deve ser severamente penalizada de acordo com a lei.

Nos últimos meses, numerous Chinese clients, primarily state-owned enterprises and financial institutions, have left PwC, following the initiation of the regulatory investigation into the firm.

At the time of March this year, PwC had approximately 400 Chinese clients, listed either in the domestic market or in offshore markets such as Hong Kong or New York, including tech giants Alibaba and Tencent.

Based on filings, more than 50 Chinese companies, including PwC's largest mainland China-listed client, Bank of China, have either terminated their relationship with PwC as their auditor or abandoned their plans to hire the firm.

This penality against PwC's auditing division could potentially impact their long-term business prospects in China. The fine and business pause are a significant blow to PwC's reputation within the Chinese business community.

Leia também: