A China gastou mais de 5,5 milhões de dólares em propriedades de Trump durante o seu mandato, mostram os documentos

Esses pagamentos incluíam coletivamente milhões de dólares da Embaixada da China nos Estados Unidos, um banco estatal chinês acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ajudar a Coreia do Norte a fugir às sanções e uma empresa estatal chinesa de transporte aéreo. Os registos contabilísticos da antiga empresa de contabilidade de Trump, a Mazars USA, foram obtidos pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes.

Num relatório, os democratas da Câmara afirmam que a China é um dos 20 países que efectuaram pelo menos 7,8 milhões de dólares em pagamentos totais a empresas e propriedades detidas por Trump durante o período em que o ex-presidente esteve na Casa Branca, incluindo os seus hotéis em Washington DC, Nova Iorque e Las Vegas.

Os documentos oferecem provas adicionais da prática rara de governos estrangeiros gastarem dinheiro diretamente com empresas pertencentes a um presidente em exercício, mas não constituem um registo completo de todos os pagamentos estrangeiros feitos às empresas de Trump durante o seu tempo na Casa Branca.

Na altura, o advogado de Trump disse que o antigo presidente planeava doar os lucros estrangeiros dos seus hotéis ao Departamento do Tesouro dos EUA. No entanto, o montante alegadamente doado pela Organização Trump em 2017 e 2018 fica muito aquém dos pagamentos estrangeiros estimados que foram feitos às suas propriedades.

Trump recusou-se a desinvestir em activos e propriedades empresariais antes de assumir o cargo, o que significa que podia continuar a lucrar com os seus vários negócios com pouca transparência.

Os democratas dizem que os registos contabilísticos adicionais levantam novas questões sobre possíveis esforços para influenciar Trump através das suas empresas enquanto ele estava na Casa Branca.

Como exemplo, os democratas da comissão apontam o facto de Trump se ter recusado a impor sanções ao Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), uma entidade estatal que arrendou um imóvel na Trump Tower em Nova Iorque.

Um registo da Securities and Exchange Commission de 2012 mostra que a renda base paga pelo banco chinês foi de 1,9 milhões de dólares e documentos produzidos pela Mazars confirmam que o banco permaneceu na Trump Tower até 2019, pelo menos.

Em 2016, o Departamento de Justiça acusou o banco de conspirar com um banco norte-coreano para fugir às sanções dos EUA.

Mas ao assumir o cargo, Trump não sancionou o ICBC, apesar dos apelos de membros republicanos do Congresso para "aplicar a máxima pressão financeira e diplomática", "visando mais bancos chineses que fazem negócios com a Coreia do Norte", escreveram os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara em um relatório que resume o conteúdo dos registros da Mazars USA.

Questionado sobre os pagamentos da China às propriedades de Trump, o porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu, disse à CNN: "A China adere ao princípio de não interferência nos assuntos internos e não comenta questões relacionadas com a política interna dos EUA".

"Ao mesmo tempo, quero sublinhar que o governo chinês exige sempre que as empresas chinesas operem no estrangeiro de acordo com as leis e regulamentos locais. A cooperação económica e comercial entre a China e os EUA é mutuamente benéfica. A China opõe-se a que os EUA politizem as questões económicas e comerciais entre a China e os EUA", acrescentou Pengyu.

A CNN contactou a Organização Trump para comentar o assunto.

Esta notícia está a ser divulgada e será actualizada.

Fonte: edition.cnn.com