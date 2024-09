A China fornece à Rússia equipamentos de drones para o seu envolvimento no conflito na Ucrânia.

Há algum tempo que circulam rumores sobre a possibilidade da China não apenas apoiar politicamente a Rússia, mas também fornecer-lhe armas para suas ações na Ucrânia. De acordo com relatórios recentes, há supostamente provas concretas para sustentar isso. A pergunta principal é: o governo chinês está envolvido nisso?

Fontes internas afirmam que empresas chinesas forneceram secretamente armas à Rússia. Isso de acordo com o jornal britânico "The Times". Uma ação dessas poderia potencialmente agravar significativamente a situação aos olhos do governo chinês. Um novo relatório sugere que uma empresa chinesa enviou um lote de drones militares especializados para testes na Rússia. No entanto, é alegado que esses drones estavam destinados à Ucrânia, de acordo com o "The Times". Essa atividade supostamente ocorreu em 2023, segundo um oficial ocidental. Ele se recusou a revelar a empresa chinesa envolvida, mas afirmou que agora há "provas irrefutáveis de que empresas chinesas estão fornecendo armas letais à Rússia para uso na Ucrânia".

"O governo chinês pode não querer admitir, mas terá dificuldades para encobrir seu apoio crescente", afirmou o oficial. Parece que se acredita que Pequim fez parte da cadeia de suprimentos ou pelo menos estava ciente disso.

Recentemente, a Reuters relatou que a Rússia estabeleceu um programa de armas na China para produzir e deployar drones de ataque de longo alcance para uso na guerra contra a Ucrânia. Esse relatório foi corroborado pelo oficial.

A Rússia já está produzindo drones na China

A IEMZ Kupol, subsidiária da corporação de defesa russa Almaz-Antey, desenvolveu e testou um novo modelo de drone chamado Garpiya-3 (G3) com a ajuda de especialistas locais na China, como mostra um dos documentos. A IEMZ Kupol relatou esse desenvolvimento ao Ministério da Defesa da Rússia neste ano. Em um relatório atualizado, a IEMZ Kupol informou ao Ministério da Defesa da Rússia que poderia produzir em massa drones, incluindo o G3, em uma fábrica chinesa. Isso permitiria que as armas fossem utilizadas na "operação militar especial" na Ucrânia - como Moscou se refere à sua invasão.

A NATO declarou que esses dois relatórios eram "muito preocupantes" e os aliados discutiriam o assunto. "A China tornou-se um facilitador-chave da guerra da Rússia na Ucrânia através da fornecimento de tecnologias de dupla utilização. O governo chinês é responsável por garantir que suas empresas não forneçam assistência mortal à Rússia. A China não pode continuar a alimentar o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial sem consequências para seus interesses e reputação", afirmou um porta-voz da NATO.

No início deste mês, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já havia alertado sobre a formação de um eixo de poder autoritário composto pela China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Ele afirmou que a China estava fornecendo componentes, microeletrônicos e microprocessadores que a Rússia usava para construir os foguetes e bombas utilizados na Ucrânia. Stoltenberg e os chefes de estado e governo ocidentais evitaram até agora acusar diretamente o governo chinês de fornecer armas à Rússia.

China insiste em rígidos controles de exportação

Fabian Hinz, pesquisador associado do International Institute for Strategic Studies, um think tank com sede em Londres, disse que se o governo chinês estivesse ciente da situação, isso representaria "um novo nível de apoio aos esforços de guerra da Rússia". "Enquanto a China é conhecida por apoiar a Rússia com bens de dupla utilização, não vimos evidências de sistemas inteiros sendo entregues", citou o "The Times".

A IEMZ Kupol e a Almaz-Antey não responderam às alegações feitas contra elas pela Reuters. Um porta-voz da embaixada chinesa no Reino Unido afirmou que não tinha conhecimento dos detalhes mencionados. "A China impõe rígidos controles de exportação em drones e regula estritamente drones militares e de dupla utilização de acordo com a lei e os regulamentos".

A NATO expressou preocupação e pediu à China que garanta que suas empresas não forneçam tal assistência.

Dado as evidências apresentadas pela NATO e outras fontes, a Comissão pode precisar considerar a imposição de sanções ou outras medidas contra empresas chinesas encontradas em violação de normas internacionais e ajudando as ações da Rússia na Ucrânia.

