19:25 NATO estabelece centro operacional perto da fronteira russa na Finlândia

A Finlândia confirmou o estabelecimento de um centro operacional da NATO em Mikkeli, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa. Um ano e meio após ingressar na aliança, a Finlândia envia uma mensagem à Rússia, afirmando: "Somos um membro pleno da NATO, e a NATO é crucial para a defesa finlandesa", afirmou o Ministro da Defesa Antti Häkkänen. A nova sede da Europa Setentrional para as forças terrestres da aliança será erguida em Mikkeli, com um número significativo de pessoal de várias nações a ser estacionado lá. O Comando do Exército Finlandês já está situado em Mikkeli, acrescenta Häkkänen.

A Finlândia anunciou o estabelecimento de uma base de comando da NATO em Mikkeli, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa. Um ano e meio após ingressar na aliança, a Finlândia envia uma mensagem à Rússia, afirmando: "Somos um membro pleno da NATO, e a NATO é crucial para a defesa finlandesa", afirmou o Ministro da Defesa Antti Häkkänen. A nova sede da Europa Setentrional para as forças terrestres da aliança será erguida em Mikkeli, com um número significativo de pessoal de várias nações a ser estacionado lá. O Comando do Exército Finlandês já está situado em Mikkeli, acrescenta Häkkänen.

20:06 Vídeo de Pokrovsk: "Este lugar se transformou em uma cidade fantasma"

Pokrovsk, na região de Donetsk, sofreu pesados ataques da exército russo por várias semanas. A maioria dos residentes já fugiu da área. As forças ucranianas permanecem, já que linhas ferroviárias militares cruciais passam pela cidade.

20:32 Autoridades alemãs fecham serviço de streaming de TV russa ilegal

Em violação a uma proibição da UE, um casal alemão-ucraniano oferecia canais de TV russos via internet, segundo a alfândega. O casal, composto por um alemão de 37 anos e sua esposa ucraniana de 42 anos, é acusado de distribuir vários canais de TV russos sancionados. O casal é dito ter ganhado cerca de 120.000 euros com o serviço de streaming. Seus ativos serão confiscados. Durante uma busca na quinta-feira, equipamentos técnicos, documentos escritos e 40.000 euros em dinheiro foram apreendidos. O endereço IP do serviço de TV também foi assegurado. O casal permanece foragido. Se condenados, eles enfrentam pelo menos um ano de prisão.

18:51 Trump após encontro com Zelenskyj: "É um quebra-cabeça desafiador"

Após um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o candidato à presidência dos EUA Donald Trump em Nova Iorque, o republicano expressou um otimismo cauteloso quanto ao fim do conflito. "É um quebra-cabeça desafiador", disse ele, "mas nós vamos resolver". Trump reiterou sua posição conhecida de que tem uma solução para o conflito na Ucrânia. O ex-presidente é crítico da ajuda bilionária dos EUA a Kyiv e poderia alterar significativamente a política EUA-Ucrânia se reeleito. Trump já pressionou a liderança em Kyiv para assinar um acordo com a Rússia e criticou duramente Zelensky. Antes do encontro, Trump afirmou sobre sua relação com Zelensky: "Temos uma relação forte, e como vocês sabem, também tenho uma relação forte com o presidente Putin". Zelensky respondeu, aparentemente surpreso: "Espero que a nossa seja a melhor".

17:56 Mais refugiados ucranianos na Alemanha encontram emprego

A busca por emprego de refugiados ucranianos na Alemanha está se tornando cada vez mais bem-sucedida. Em setembro, 8.500 cidadãos ucranianos encontraram emprego no mercado de trabalho principal, começaram um aprendizado ou se tornaram autônomos, segundo o Ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD). Isso é mais do que o dobro do número de setembro de 2023: "Esses números mostram que o estímulo ao emprego está claramente funcionando", diz Heil. O "estímulo ao emprego" permite que refugiados sejam colocados em empregos após a conclusão de um curso de integração e aquisição de habilidades básicas em alemão. Até julho de 2024, cerca de 266.000 dos aproximadamente 700.000 ucranianos que vieram à Alemanha estão empregados; 213.000 deles estão sujeitos a contribuições para a seguridade social, e 53.000 estão em empregos

16:18 Zelensky se Sentar com Trump em Nova Iorque: "Agenda Compartilhada"Durante sua viagem aos Estados Unidos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontra com o candidato à presidência republicano Donald Trump para uma discussão em Nova Iorque. "Estamos na mesma página que o conflito na Ucrânia precisa acabar", diz Zelensky antes do encontro. Zelensky e o ex-presidente se reúnem na Trump Tower em Manhattan. Trump é um crítico notório do investimento bilionário dos EUA na Ucrânia e encoraja os líderes de Kyiv a fazer um pacto com a Rússia. Críticos argumentam que Trump efetivamente cedeu à Rússia, com o ex-líder alinhado com a perspectiva do presidente russo Vladimir Putin. O último encontro entre os dois ocorreu há cerca de cinco anos. Antes disso, Zelensky já havia se engajado em diálogo com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira.

15:58 Kyiv Obrigada a Aumentar Taxas de Guerra para seus CidadãosO ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, descreve os aumentos de impostos debatidos no parlamento como uma "medida inevitável". Kyiv propõe aumentar uma taxa de guerra de 1,5 para 5 por cento. Este ano fiscal, isso deve render cerca de 1,2 bilhão de euros, e no ano seguinte, cerca de 3 bilhões de euros. "Essa decisão terá impacto na economia, mas todas as outras opções estão praticamente esgotadas", diz o ministro. A receita de novos bonds domésticos seria suficiente apenas para cobrir as dívidas de bonds existentes. A ajuda financeira estrangeira está se tornando menos confiável. No primeiro trimestre, a Ucrânia recebeu apenas cerca de 10 por cento da ajuda estrangeira necessária. Os atrasos na prestação devido à obstrução republicana no Congresso dos EUA contribuíram para isso. No entanto, Kyiv espera receber mais de 34,5 bilhões de euros em ajuda estrangeira no próximo ano. "No entanto, isso não significa que esses pagamentos serão estáveis", alerta Marchenko.

14:29 Noruega Reduz Asilo para Refugiados UcranianosA Noruega não fornecerá mais asilo automático para refugiados ucranianos. O governo de Oslo explica que agora avaliará cada caso individual para ucranianos do oeste do país. A região oeste, considerada segura pelas autoridades norueguesas, fica longe das linhas de frente. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas ofereceram aos ucranianos "proteção coletiva" e asilo imediato. Como resultado, a nação de 5,6 milhões de habitantes recebeu cerca de 85.000 ucranianos, o que a torna o país nórdico que recebeu o maior número de refugiados.

14:00 Exército Russo se Preparando para Nova RecrutamentoA próxima data de convocação do exército russo é 1º de outubro, confirmou o serviço de inteligência militar britânico. Todos os russos aptos para o serviço militar com menos de 30 anos são obrigados a servir por um ano no exército. Até agora, os recrutas não estiveram envolvidos em lutas na Ucrânia, mas foram enviados para a região russa de Kursk, com a intenção de expulsar as unidades ucranianas da área. Algumas famílias russas apresentaram queixas, alegando que seus filhos foram enviados para zonas de conflito com menos de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, os recrutas só podem ser enviados para uma zona de guerra após quatro meses de treinamento e especialização.

13:34 Ramstein Sedia Reunião da Ucrânia com BidenO encontro de apoiadores da Ucrânia durante a visita do presidente dos EUA Joe Biden à Alemanha ocorrerá em 12 de outubro na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Renânia-Palatinado. Isso foi confirmado pelo porta-voz do governo Steffen Hebestreit. De acordo com sua declaração, a Alemanha planeja realizar a assembleia para o "Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia" junto com os EUA. "Nesse contexto, mais de 50 países se reúnem para coordenar o apoio à Ucrânia", diz Hebestreit. Ainda não está claro se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará fisicamente presente na reunião.

13:01 Lituânia Planeja Adquirir Tanques Leopard 2 Alemães para Nova DivisãoA Lituânia está interessada em adquirir tanques Leopard 2 para uma nova divisão de seu exército. O contrato pode ser concluído em novembro, após a aprovação do Conselho de Segurança Nacional, revela o ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Ele não especifica o número exato de unidades e a variante específica do tanque, produzida na Alemanha. O país ligado à NATO e à UE, a Lituânia, compartilha fronteiras com o enclave russo de Kaliningrad e o aliado da Rússia, a Bielorrússia. O conflito ucraniano é percebido como uma ameaça direta à segurança nacional, levando ao armamento extensivo do exército lituano. Uma nova divisão militar está sendo estabelecida, que inclui um batalhão blindado. No futuro, uma brigada blindada alemã permanente será estacionada na Lituânia.

12:28 Discord Pode Enfrentar Bloqueio Total na RússiaA plataforma de comunicação Discord pode parar de funcionar temporariamente na Rússia. Isso é relatado pelo jornal russo "Kommersant" e por fontes da indústria de games. A agência de monitoramento de mídia russa está considerando seriamente essa proposta devido à suposta violação da lei russa, segundo o jornal. Nenhuma acusação específica é mencionada no relatório do jornal. Alguns usuários russos relataram problemas com o Discord no início do mês. De acordo com o "Moscow Times", entre 29 e 40 milhões de pessoas na Rússia usam o Discord. A plataforma é popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas.

12:02 Sem Aprovação para Armas de Longo Alcance: "Biden Ouvido por Serviços de Inteligência Antes da Decisão"O presidente Biden prometeu mais apoio bilionário à Ucrânia. No entanto, os EUA não estão dispostos a lifts as restrições às armas entregues do Ocidente para atacar alvos além das fronteiras da Rússia. Esta é a explicação fornecida pelo cientista político Thomas Jäger.

12:36 EUA: Cidadão Americano Acusado de "Atividades de Mercenário" na RússiaDe acordo com um relatório da RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia desde a última sexta-feira. Este indivíduo, de 72 anos, é acusado de ter lutado como mercenário apoiando a Ucrânia no conflito em andamento, de acordo com a agência. O indivíduo acusado é identificado como o cidadão americano Stefan Hubbard, da Michigan. Ele reside na Ucrânia desde 2014. Não há detalhes claros sobre o tempo e o local da prisão do cidadão americano no relatório. De acordo com a RIA Novosti, ele foi transferido para um tribunal de Moscou pela polícia militar.

12:01 Kryvyj Rih: Ataque de Mísseis Russos Contra Estação de PolíciaRelatórios das regiões sul e central da Ucrânia indicam ataques russos em andamento. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvyj Rih esta manhã, de acordo com as autoridades locais. Um corpo de mulher foi encontrado sob os escombros, e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate continuam a busca por sobreviventes. Não apenas edifícios residenciais, mas também outros foram danificados. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk publicou fotos dos impactos de mísseis em Kryvyj Rih.

De acordo com relatórios ucranianos, outro ataque de míssil ocorreu na cidade de Dnipro durante a noite, resultando em danos a uma instalação industrial. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em ataques aéreos russos na região de Kherson, de acordo com as autoridades locais.

11:27 Drone Suspeito de Ser Russo Entra no Espaço Aéreo RomenoO Ministério da Defesa da Romênia relatou que um drone russo pode ter brevidamente violado o espaço aéreo romeno durante a noite. Ele teria cruzado o espaço aéreo romeno por um período muito curto, de menos de três minutos, na área da fronteira. O drone era supostamente envolvido em um ataque anterior à cidade ucraniana de Izmail, no sul, onde três pessoas morreram e mais de uma dúzia ficaram feridas em um ataque de drone, de acordo com as autoridades ucranianas. As forças aéreas ucranianas afirmam ter derrubado 24 de 32 drones de ataque russos durante a noite.

10:57 Fritz: EUA Entregam as Primeiras Bombas Guiadas à UcrâniaO presidente ucraniano Zelenskyj está prestes a apresentar seu "plano de vitória" e buscar mais ajuda militar nos EUA. Biden garante um pacote de armasworth aproximadamente US$ 8 bilhões para a Ucrânia, afirmando que é uma quantia substancial em comparação com as entregas anteriores, de acordo com o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Relato: Agências de Inteligência dos EUA Esperam Retaliação Severa se a Ucrânia Utilizar Mísseis de Longo AlcanceAs agências de inteligência dos EUA esperam potenciais repercussões graves se a Ucrânia empregar mísseis de longo alcance do Ocidente para atingir profundamente o território russo, de acordo com um relatório do "New York Times" com base em uma avaliação de inteligência não publicada. Permitir isso pelo Ocidente poderia estimular uma severa retaliação, incluindo ataques mortais em pontos de apoio militar dos EUA e da Europa, alertam as agências. Além disso, operações secretas dos serviços de inteligência russos são uma preocupação. O "New York Times" relata que as agências de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia não possui mísseis de longo alcance suficientes para alterar significativamente o rumo da guerra. O presidente Biden enfrenta uma decisão desafiadora dada a incerteza e o alto risco envolvido.

09:57 Munz sobre a Nova Ameaça de Putin: Parada de Exportação de Recursos "Não Ferirá o Ocidente Muito"A Rússia ameaça os EUA com consequências se eles derem permissão para que armas de longo alcance sejam usadas contra alvos russos. O presidente Putin está considerando certas restrições de exportação em recursos estratégicos, incluindo urânio, como retaliação contra o Ocidente, de acordo com o repórter da ntv Munz.

08:40 Marinha Ucraniana Investiga Estrutura Russa Não Identificada Perto da Ponte da CrimeiaUma construção russa não identificada perto da Ponte da Crimeia chamou a atenção da Marinha ucraniana. O porta-voz Dmytro Pletenchuk relatou que a estrutura está em construção, de acordo com o "Kyiv Independent" na televisão ucraniana. Seu propósito ainda é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo demais para fazer uma conclusão definitiva", disse Pletenchuk. Ele duvida que os russos a concluam devido às más condições climáticas. "Eles continuam tentando estabelecer algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas cada tempestade os deixa encalhados na praia."

08:08 Cidade Ucraniana Próxima à Fronteira com a Romênia é Atacada, Várias Pessoas MortasA cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas, incluindo uma mulher idosa com mais de 90 anos, morreram em um ataque de drone russo esta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Edifícios e veículos danificados, bem como vários incêndios, foram relatados por Kiper. A cidade de Ismajil fica próxima à Romênia, com a foz norte do rio Danúbio forming a fronteira. [Leia mais aqui.]

07:40 Roth Pede "Consideravelmente Mais" de Ajuda de Armas Europeias para a UcrâniaO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo mais ajuda de armas europeias para a Ucrânia. "Agora é crucial mobilizar todas as forças disponíveis para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para qualquer negociação potencial", disse Roth ao "Tagesspiegel". Ele acredita que agora é crucial mobilizar todas as forças disponíveis para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para qualquer negociação potencial. O chairman do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag afirma que: "Qualquer um que deseje acabar com a guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia os recursos necessários". A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará inclinada a negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock: Sem apoio, hospitais e crianças ficariam vulneráveis

A Chanceler Alemã Baerbock defende o fornecimento de armas à Ucrânia e critica a redução do apoio a Kyiv. Ela afirma que a ideia de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é incorreta. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. No entanto, se a Ucrânia parar de se defender, é o fim da Ucrânia", ela declara na Debate Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. O presidente Putin retaliou a um convite para uma conferência de paz em junho bombardeando um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a vir à mesa de negociações, acabar com nosso apoio deixaria hospitais e crianças ucranianos vulneráveis, o que poderia levar a mais crimes de guerra, possivelmente em outros países. Baerbock enfatiza que a Rússia tem consistentemente desafiado a inviolabilidade das fronteiras da Letônia, Lituânia, Estônia e Polônia.

06:45 Eslovênia: Armas de precisão para Kyiv não devem ser descartadas precipitatamenteO governo esloveno alerta contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no território russo, dada a oposição alemã. O primeiro-ministro Golob acredita que não é sábio declarar certos tópicos fora de discussão antecipadamente. "É uma situação desafiadora, mas acredito que, neste estágio, todas as opções devem ser consideradas, e então a mais adequada para a situação atual deve ser selecionada", responde Golob a uma pergunta sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance. A Alemanha e os EUA têm sido hesitantes sobre esse assunto até agora. O chanceler Scholz recentemente desapprovou o envio de armas de longo alcance de precisão à Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock pede a Irã que pare de apoiar a guerra da Rússia contra a UcrâniaA Chanceler Alemã Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar o conflito da Rússia na Ucrânia e pare de fornecer foguetes balísticos e drones. Sua declaração foi feita na plataforma X, após discussões com seu colega iraniano Abbas Araktschi na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump marca encontro com ZelenskyyO ex-presidente dos EUA Trump planeja se encontrar com o presidente ucraniano Zelenskyy em Nova York na sexta-feira. O encontro será realizado na Trump Tower em Manhattan, como Trump anunciou. Zelenskyy, que teve conversas com o presidente Biden na quinta-feira, estendeu sua viagem aos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua viagem, Zelenskyy expressou sua intenção de se encontrar com Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para compartilhar seu "plano de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Selenskyj e Lança um Aviso, Referindo-se Sutilmente a Trump

A candidata presidencial democrata Harris promete seu apoio ao presidente ucraniano Selenskyj e lança um aviso, embora não mencione Trump especificamente. "Minha dedicação ao povo da Ucrânia permanece inabalável. Continuarei a estar com a Ucrânia, trabalhando para garantir sua vitória nesta guerra e sua segurança e prosperidade", diz ela durante um encontro com Selenskyj em Washington. Ela afirma que o fim da guerra não pode ser alcançado sem a participação da Ucrânia. No entanto, ela observa que existem certas pessoas que estão ansiosas para pôr fim ao conflito, forçando a Ucrânia a ceder grandes porções de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas propostas são idênticas às propostas do líder do Kremlin Putin, ela argumenta, equivalendo a propostas de rendição.

02:08 Ucrânia Reporta Bombardeios a Oeste de Kherson

As forças russas lançaram ataques repetidos no assentamento de Tomyna Balka, localizado a oeste da cidade ucraniana controlada de Kherson, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi morta e outra pessoa ficou ferida durante o ataque, como foi relatado no Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia Autopropulsados para a UcrâniaO Reino Unido fornecerá mais sistemas de artilharia autopropulsados AS90 às forças de defesa da Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa britânico. Dez desses sistemas já foram enviados, com seis mais esperados nas próximas semanas.

23:33 ONU Luta para Financiar Apoio aos Ucranianos no InvernoA Organização das Nações Unidas revela que não possui fundos suficientes para ajudar as pessoas na Ucrânia durante o inverno. "Nosso orçamento para organizações como a nossa está severamente deficiente nesta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. A UNHCR possui atualmente apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos afetados ou deslocados pelo conflito, em comparação com 70% no mesmo período do ano passado.

22:13 Biden: EUA Fortalecerão Ajuda à UcrâniaO presidente Biden anuncia que os EUA aumentarão seu apoio à Ucrânia. Isso fortalecerá a posição de negociação de Kyiv, de acordo com Biden, antes de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro, e ele pode ser sucedido poreither a vice-presidente Harris ou o republicano Donald Trump, conhecido por seus planos de reduzir o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia Prepara para Intensificar Ataques na Região de SaporizhzhiaAs forças russas são previstas para intensificar suas operações na região de Saporizhzhia, de acordo com a inteligência ucraniana. Um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia discute isso na televisão nacional, afirmando: "Estamos vendo um padrão de escalada no setor do conflito na região de Saporizhzhia. Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos, e é possível que esse número aumente, já que nossa inteligência sugere que o inimigo está concentrando grupos de ataque perto de Pryiutne". O porta-voz menciona ainda o recebimento de veículos blindados leves pelos russos, o que implica que eles estão se preparando para ações ofensivas.

21:00 Biden e Zelensky Unidos: Rússia Não Triunfará

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou seu compromisso com a causa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "A Ucrânia vai prevalecer, a Rússia não", declarou Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval: "E estaremos ao seu lado durante todo o caminho".

