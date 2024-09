- A chegada do orçamento desencadeia a negação de Ramelow de especulações infundadas

Chefe da CDU da Turíngia, Mario Voigt, sinalizou disposição para discutir com o Presidente do Governo Bodo Ramelow (Esquerda) a respeito do orçamento de 2025. "Estou sempre aberto para ouvir, analisar e resolver problemas, e é isso que faremos agora", disse Voigt durante uma reunião da antiga e nova fração da CDU no parlamento estadual. Sobre potenciais encontros com o atual Presidente do Governo, em meio ao cenário político complexo pós-eleitoral, Voigt comentou: "Acabei de saber que o rascunho do orçamento de 2025 foi encomendado. E isso também é algo que nos interessa para o futuro do nosso estado".

Ramelow Desmente Rumores

Ramelow desmentiu rumores de que poderia usar seu voto parlamentar para ajudar a formar uma coalizão de maioria composta por CDU, BSW e SPD na Turíngia. "Tudo isso é bobagem", disse ele à agência de notícias alemã em Erfurt. Como líder do Partido da Esquerda e candidato principal, ele afirmou que não abandonaria seu partido ou fração, nem usaria seu voto ou outros movimentos para assegurar maiorias. "Espalhar rumores infundados é uma atitude de impudência. Proíbo qualquer especulação", declarou Ramelow.

O sexagenário, que liderou uma coalizão vermelha-vermelha-verde por dez anos com uma breve interrupção, reiterou sua posição de que, após os resultados das eleições, Voigt seria o próximo. O Partido da Esquerda está aberto a conversas "se o Sr. Voigt ligar". Com a CDU, BSW e SPD detendo 44 assentos, eles estão um voto abaixo da maioria. A maior fração no parlamento é a AfD, com 32 assentos.

Rascunho do Orçamento para o Novo Parlamento

Ramelow anunciou que a Ministra das Finanças Heike Taubert (SPD) submeterá um rascunho do orçamento para 2025. O objetivo é evitar que o estado comece o ano de 2025 sem um orçamento ou minimizar o período sem um o máximo possível, explicou a chancelaria do estado após a reunião do gabinete. Taubert deve apresentar o rascunho do orçamento na próxima reunião do gabinete, após o qual será encaminhado para o novo parlamento constituído. O novo parlamento deve ser convocado até o final de setembro.

Taubert propôs despesas orçamentárias para 2025 em torno de €13 bilhões após a apresentação da estimativa de impostos de maio. Assim, elas permaneceriam mais ou menos no mesmo nível em comparação com o ano atual.

CDU Estende Convite para Conversas

Voigt enfatizou a necessidade de uma "opção de futuro estável", que agora seria explorada. "Manter a abertura para o diálogo é crucial". A executiva estadual da CDU deu o sinal verde para conversas com o BSW e o SPD na segunda-feira à noite. O secretário-geral da CDU, Christian Herrgott, confirmou que a executiva estadual autorizou ele e Voigt a conduzir essas conversas. Embora ainda não sejam conversas de coalizão ou exploratórias, a decisão da executiva estadual foi unânime.

O líder do SPD e Ministro do Interior Georg Maier afirmou ter recebido um convite por SMS de Voigt para um encontro. Isso não se tratava de conversas exploratórias, mas sim para ouvir os pensamentos da CDU, disse Maier. "E se o SPD é necessário para isso é outra questão. Não estamos nos empurrando para a frente".

AfD Entra nas Conversas

A AfD, vitoriosa nas eleições da Turíngia, também deseja conversas para a formação de governo. O comitê executivo do partido aprovou unânimemente o convite à CDU e ao BSW para discussões, de acordo com um representante do partido que falou na segunda-feira à noite. Seu objetivo é "examinar se existe uma base comum para cooperação". Tanto a CDU quanto o BSW juraram não colaborar com a AfD, liderada pelo ideólogo de extrema direita Björn Höcke, mas alguns na CDU estão abertos ao diálogo.

