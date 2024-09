A chegada da Helene está iminente, é altura de fazer os 14 preparativos.

Aproximadamente 40 milhões de americanos estão sob alertas de furacão ou tempestade tropical em cinco estados, segundo o meteorologista sênior da CNN, Brandon Miller.

Em muitos lugares, a força da tempestade atingirá seu pico durante a noite, o que requer precauções específicas.

"Se alguém estiver planejando dormir às 9 ou 10 horas da noite, pode parecer que não é tão ruim. Apenas um pouco de vento, talvez 20-30 milhas por hora, com um pouco de chuva. Mas às 2 ou 3 horas da manhã, esses ventos poderiam aumentar para 50-60 milhas por hora, então é crucial se preparar com antecedência", explicou Miller.

Miller recomenda aumentar o volume do seu telefone ou relógio inteligente para ouvir qualquer alerta de emergência. Também é uma boa ideia garantir que esses dispositivos estejam perto de você e totalmente carregados. Muitas regiões devem perder energia durante a noite, e ventos fortes podem atrasar a equipe de emergência no início do trabalho de restauração.

Chuva pesada pode saturar o solo e ventos fortes podem derrubar árvores, então é uma boa ideia descansar em uma parte da sua casa que esteja longe de árvores altas, se possível.

"Isso é algo que as pessoas podem fazer: escolher um quarto em sua casa que esteja mais protegido de detritos caindo e dormir lá esta noite", sugeriu Miller. No caso de a tempestade gerar tornados, o que é provável, Miller aconselha dormir no andar térreo em um quarto interno, bem longe de qualquer janela.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer agora para se preparar e proteger sua família:

Considere a localização dos abrigos mais próximos. O Cruz Vermelha oferece um mapa. Faça uma mala 'pegue e vá'. Guarde-a em um local facilmente acessível caso precise sair de casaSuddenly. Crie cópias digitais de documentos importantes. Pode ser útil tirar uma foto do seu cartão de identificação usando o seu telefone. Segure itens externos. Ventos fortes podem transformar itens externos em projéteis. Guarde móveis externos e traga plantas para dentro. Estoque-se de suprimentos não perecíveis. A Agência Federal de Gestão de Emergências recomenda planejar uma reserva de três dias de comida por pessoa e animal de estimação. Prepare-se para como você vai usar essa comida. Selecione mantimentos que não irão estragar se a energia elétrica for cortada. Considere moer seus grãos de café ou comprar café instantâneo. Obtenha leite estável em prateleira ou pacotes individuais de condimentos. Considere o uso de pratos de papel e talheres plásticos. Mantenha um kit de primeiros socorros básico à mão. A Cruz Vermelha fornece recomendações sobre o que deve ser incluído. Mantenha ferramentas úteis à mão também. Uma faca suíça ou um tipo de ferramenta Leatherman, uma chave de válvula ou chave para desligar utilidades, ou uma serra para lidar com galhos de árvores pode ser útil. Localize suas lanternas e mude suas baterias. Carregue todos os telefones, tablets e computadores completamente. Salve algum entretenimento baixando filmes e programas de TV em um tablet para uso durante apagões de energia prolongados e chuvas pesadas. **Carregue uma fonte de energia de backup para seus

