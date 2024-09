A chanceler do SPD tem semelhança com Joe Biden <unk> quem tem autoridade para desafiar essa semelhança?

Os maus resultados eleitorais do SPD são uma fonte de constrangimento. O fim da chancelaria começa a pairar em Berlim. O SPD percebe que concorrer com Scholz em 2025 seria um desastre. Há um aumento no falatório sobre uma reformulação da liderança, semelhante ao que ocorreu nos EUA. Quem será o equivalente a Kamala Harris do SPD?

O SPD afundou ainda mais do que a marca de 5% que mal conseguiu manter na Turíngia. Na Saxônia, está estagnado em torno de 7%. O secretário-geral Kevin Kühnert só pode se sentir aliviado por terem conseguido ficar no parlamento. No entanto, para esse partido tradicional, isso é um sinal de fracasso. Olaf Scholz é o principal responsável por isso. Três quartos dos alemães o veem como fraco, sua coalizão falhou, sua popularidade está em declínio e ele é percebido como um líder do declínio.

A liderança do SPD reconhece que esse desastre não é apenas um referendo sobre o governo de coalizão, mas também sobre Scholz. Eles suspeitam que não podem vencer as próximas eleições federais com um Scholz fortemente danificado. Nem mesmo o talentoso líder do partido Lars Klingbeil conseguiria vencer com a melhor campanha de marketing. Reuniões privadas estão ocorrendo entre os líderes para encontrar um candidato diferente para a chancelaria do SPD. Alguém que possa dizer a Scholz que sua situação é semelhante à de Joe Biden na primavera. Infelizmente, com esse candidato, o partido estaria rumando para o desastre.

Em conversas secretas, social-democratas estão elevando a moral ao discutir a possibilidade de um "momento Kamala Harris". Com um novo candidato fresco, eles acreditam ter uma chance de virar o jogo. No entanto, convencer Scholz a desistir da candidatura para o próximo ano será um desafio. Nos EUA, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries e George Clooney conseguiram persuadir um Joe Biden ferido e obviamente muito velho a desistir. No SPD, Lars Klingbeil, Rolf Mützenich e Stephan Weil terão que convencer seu chanceler da realidade da situação.

Além de Pistorius

Se esse plano funcionar depende de quem poderia assumir o papel de Kamala Harris para a Alemanha. Três nomes estão sendo discutidos. A escolha mais óbvia é Boris Pistorius. O ministro da Defesa Pistorius é o político alemão mais popular, capaz de reunir uma maioria do centro, um falante direto e, portanto, a opção mais frequentemente mencionada. No entanto, Pistorius não é bem visto dentro do seu próprio partido e é visto com ceticismo pela esquerda. Alguns o consideram um "lobo solitário" - um jogador solo. Além disso, Pistorius já tem 64 anos, tão velho quanto o chanceler de 66 anos.

O segundo candidato é Stephan Weil. Desde 2013, ele é um respeitado ministro-presidente da Baixa Saxônia e mantém a última fortaleza do SPD em uma grande área. Ao contrário de Pistorius, Weil tem amplo apoio dentro do partido e poderia apelar para uma ampla gama de segmentos de eleitores devido à sua maneira conciliatória, engraçada e próxima do povo. Weil é dito ter uma melhor ouvido para o povo do que Scholz e Pistorius. No entanto, Weil também tem 65 anos e falta experiência política em nível federal. Ele também tem pequenos escândalos no seu passado.

Um homem para todas as asas

Portanto, a terceira opção para o SPD é particularmente atraente: Lars Klingbeil. Como presidente do SPD, ele poderia potencialmente alcançar um "efeito Kamala Harris" devido à sua juventude - ele tem apenas 46 anos. Ele habilmente uniu o partido, permitindo que tanto a esquerda quanto as asas centristas floresçam. Em comparação com a sobrecarregada Saskia Esken e o ainda aprendendo secretário-geral Kevin Kühnert, Klingbeil aparece como a luz brilhante da liderança do SPD.

Klingbeil é um estrategista astuto e forte campanhista, exalando credibilidade mesmo em Settings informais como "Inas Nacht" ou no palco com uma guitarra. Ao contrário dos outros, Klingbeil não é macularado pela coalizão "traffic light" (Ampel). Ele poderia simbolizar de forma credível um novo começo. Em suma, Lars Klingbeil é o game-changer do SPD no estilo Kamala Harris.

Leia também: