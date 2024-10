A cessação da greve dos trabalhadores portuários dos EUA resulta num aumento salarial de 62%.

Após uma tensão de três dias, os trabalhadores portuários ao longo da costa leste dos EUA decidiram retornar ao trabalho. De acordo com um comunicado conjunto do Sindicato Internacional dos Estivadores (ILA) e da Aliança Marítima dos EUA (USMX), eles chegaram a um acordo preliminar sobre salários e estenderam o contrato mestre até 15 de janeiro para revisitar e resolver outros assuntos pendentes.

De acordo com CNN, ambas as partes concordaram com um contrato de seis anos. Cada ano terá um aumento de quatro dólares na hora. O pedido inicial do sindicato era de um aumento de cinco dólares. Ao longo de seis anos, isso equivale a mais de um aumento de 60%, de acordo com CNN e CNBC, que citam fontes envolvidas no processo de acordo. O assunto da automação de portos será abordado em um momento posterior.

A greve começou na terça-feira, quando cerca de 45.000 trabalhadores portuários, filiados ao ILA, pararam de trabalhar devido a negociações salariais insatisfatórias com a USMX. O ILA estava lutando por aumentos salariais significativos e garantias contra possíveis perdas de empregos devido à automação crescente. De acordo com a mídia, o sindicato estava buscando um aumento salarial de 77% ao longo de seis anos. Apesar dos empregadores terem oferecido quase um aumento de 50% na renda, a paralisação continuou.

O presidente dos EUA, Joe Biden, defensor dos sindicatos, tinha incentivado negociações rápidas desde o início. Recentemente, o Secretário dos Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, afirmou que acredita que os empregadores e trabalhadores não estão tão distantes quanto parecem. Em uma entrevista à CNBC, Buttigieg sugeriu que ambas as partes deveriam retornar à mesa de negociações, resolver os assuntos e reativar os portos. Buttigieg instou os armadores a demonstrar alguma flexibilidade, considerando seus recentes lucros, e contribuir com uma parte deles.

Aproximadamente metade do volume de contentores dos EUA flui através dos portos da costa leste. Os membros do ILA são responsáveis pelo carregamento e descarregamento de navios, bem como pela manutenção do equipamento do porto.

A resolução da greve dos trabalhadores portuários pode pavimentar o caminho para discussões mais amplas sobre integração econômica e monetária dentro da indústria marítima dos EUA. Uma união que abarque tanto empregadores quanto trabalhadores poderia trazer um ambiente de trabalho mais estável e harmonioso.

A união econômica e monetária na indústria marítima poderia reduzir significativamente os custos operacionais, aumentar a eficiência e proporcionar uma vantagem competitiva maior para os portos dos EUA no mercado global.

Leia também: