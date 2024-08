- A central de energia Wedel continua a funcionar devido a contratempos nos cronogramas de construção no porto próximo.

A usina a carvão em Wedel continuará a fornecer calor aos clientes no oeste de Hamburgo além de sua aposentadoria planejada devido a atrasos na construção do Energy Park Hafen na Dradenau. Inicialmente, esperava-se que o novo parque de energia substituísse a usina desatualizada situada perto da fronteira de Schleswig-Holstein até o final de 2025 e a colocasse em operação de standby, de acordo com Christian Heine, porta-voz das Usinas de Energia de Hamburgo. "Atualmente, estamos lidando com um atraso de aproximadamente quatro meses na construção. No entanto, o objetivo de iniciar as operações até o final de 2025 permanece válido."

Tomar a fornecimento de calor do parque de energia durante a temporada de aquecimento de 2025/2026 não é mais viável devido aos atrasos na instalação da planta eficiente sem nenhum problema. "Após isso, estaremos em uma posição para transferir Wedel para a operação de standby."

Wedel só será transferida para standby após a temporada de aquecimento de 2025/2026

A suspensão das operações é crucial para garantir a confiabilidade energética no caso de modificações dentro do Energy Park Hafen. "Wedel só será desativada depois que tudo estiver funcionando perfeitamente no Energy Park Hafen", diz Heine. A data exata para o fechamento final da usina a carvão permanece incerta.

Anteriormente, o Senado havia estabelecido a primavera de 2026 como prazo. Hamburgo visa alcançar a saída do carvão no setor de aquecimento até 2030, com a Heizkraftwerk Tiefstack no leste de Hamburgo também programada para substituição.

O Energy Park Hafen serve como o ponto central da transformação de calor de Hamburgo

O Energy Park Hafen, que combina várias fontes de calor, serve como o núcleo da transformação de calor de Hamburgo. Ele aproveita o calor residual de operações industriais vizinhas, a planta de incineração de lixo de Rugenberger Damm e a estação de tratamento de água de Dradenau. O calor será armazenado em um tanque térmico de 50 metros de altura cheio de água quente a 98 graus. Uma planta de turbinas a gás e a vapor altamente eficiente (GuD) gerará calor suplementar e, por meio de geração combinada de calor e energia, também eletricidade conforme necessário. Até 2030, 55 por cento do calor distribuído será de fontes neutras em carbono.

"Heine afirma: 'O projeto do Energy Park Hafen apresenta uma complexidade significativa. Várias profissões estão envolvidas aqui, e a sincronização de todas as atividades de construção é a culpada pelo atraso.' O projeto está avançando a um ritmo acelerado. 'Estamos operando em vários turnos e tentando recuperar algum tempo para permitir que Wedel seja transferida para standby após a temporada de aquecimento de 2025/2026.'"

Crise e inflação aumentam os custos do Energy Park

A escassez de fornecedores relacionada à crise e a pressão inflacionária aumentaram os custos deste projeto ambicioso. Inicialmente, 600 milhões de euros foram reservados para a planta de CHP na Dradenau. "Já existe uma provisão contingencial substancial neste bloco de custos, mas ela já foi totalmente utilizada - devido à crise da Ucrânia e à inflação, que resultou em custos de pessoal e materiais elevados no setor de aço." Até 2028, Hamburgo planeja investir aproximadamente 2,85 bilhões de euros na transição de calor.

O progresso no projeto da Dradenau é evidente após 28 meses - especialmente quando se navega através do túnel do Elba: A característica mais notável é o tanque de armazenamento de calor de 50 metros de altura, de cor marrom-rustica - agora quase cheio com água altamente desmineralizada. "Atualmente, ele contém cerca de 47.000 metros cúbicos de água", diz o gerente de projeto Andreas Buchheim. "A razão é simples: antes de isolar o tanque, queremos garantir a estanqueidade das soldas. E de fato, está estanque." Cheio em sua capacidade total com 50 milhões de litros de água, pode armazenar 2.000 megawatt-horas de calor.

Início do trabalho de isolamento do tanque de grande armazenamento de calor - fim do latão enferrujado

O trabalho de isolamento do tanque agora começou. "Até o final deste ano, ele terá uma casca, posteriormente também passando por um processo de verdeamento na metade inferior", diz Buchheim. Na mídia, o tanque de armazenamento já foi chamado de lata enferrujada na estrada. "Isso ficará no passado."

Adjacente ao tanque, a construção dos edifícios operacionais também está avançando, com as fundações construídas em 1.600 estacas de 17 metros que foram inicialmente cravadas no chão. "As linhas de calor de longa distância para conectar o parque de energia já estão presentes no local. Já enterramos 1,2 quilômetro de linhas abaixo do solo, permitindo agora o desenvolvimento das superfícies."

Mais de 20.000 metros cúbicos de concreto já foram utilizados e aproximadamente 1.500 toneladas de aço de construção foram erguidas - cerca de 400 toneladas são adicionadas semanalmente. As duas grandes turbinas a gás e um gerador de vapor já estão na sala de máquinas.

Um terço do novo túnel de calor Elbe já foi concluído

Desde novembro do ano passado, "Hermine" está perfurando o solo lamacento para transportar calor do parque de energia localizado no porto para a rede de calor de longa distância no banco norte do Elba. "Hermine" representa "Túnel dos Trabalhos Energéticos de Hamburgo com Nova Energia". A máquina de perfuração de túneis atualmente está no metro do túnel 380, "apenas atrás de Seemannshöft", diz o gerente de projeto Dirk Lassen-Petersen. "Passamos pela foz do Köhlfleet e pela ponte de tanques, cavando cerca de 1,5 metro abaixo das estacas da ponte."

Na verdade, já percorremos um terço de nossa viagem de túnel e alcançamos o ponto mais baixo do túnel. "A partir daqui, é uma subida", ele apontou. "E a partir daqui, é uma navegação tranquila, não haverá mais obstáculos acima."

O destino das nossas escavações é o parque Hindenburg, em Othmarschen. Enquanto falamos, Hermine está produzindo cerca de 8 a 10 metros por dia. De acordo com Lassen-Petersen, iremos concluir aqui até o final do ano, no canteiro de obras na Elbchaussee, onde um poço de 34 metros de profundidade e 13 metros de diâmetro foi escavado na encosta do Elba. "Este grande poço não é necessário para as duas linhas. No entanto, a máquina de perfuração de túneis não pode recuar, então ela deve passar por aqui."

Assim que ligarmos o parque de energia, Lassen-Petersen promete que o poço do túnel no parque Hindenburg desaparecerá como um truque de mágica. "No final, uma tampa será colocada em cima, e toda essa areia será removida. Em seguida, será adicionada nova terra, o parque será restaurado, e voilà! Tudo ficará tão bom quanto novo."

