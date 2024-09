- A Cemex pretende apoiar financeiramente a produção de cimento neutro em carbono

Cemex, empresa de produção de cimento, tem como objetivo tornar sua planta de Rudersdorf neutra em carbono até 2030 e espera receber aproximadamente 500 milhões de euros em financiamento governamental para alcançar essa meta. Como mencionou o CEO Rudiger Kuhn em Potsdam, a transição para a neutralidade de carbono exigirá um investimento de mais de um bilhão de euros, com metade disso idealmente vindo de financiamento estatal.

O governo do estado de Brandemburgo planeja auxiliar a Cemex em sua busca pela neutralidade climática em sua planta de Rudersdorf, localizada no distrito de Märkisch-Oderland, a cerca de 30 quilômetros de Berlim. O ministro-presidente Dietmar Woidke (SPD) estabeleceu uma força-tarefa dentro do governo estadual para agilizar o processo por meio de consultas. A segunda reunião está prevista para meados ou final de novembro, de acordo com Woidke.

A demanda por cimento é projetada para aumentar significativamente

O CEO da empresa afirmou que as perspectivas de negócios para a fabricante de cimento são promissoras, mas os projetos exigem mudanças extensas nos processos de produção e têm uma fase de planejamento e aprovação demorada antes da implementação.

O CEO Kuhn comentou: "Temos alguns grandes projetos de construção pela frente." Ele citou iniciativas habitacionais e projetos de ferrovias e rodovias, chegando a mencionar que a fundação de uma turbina eólica requer até 1.000 metros cúbicos de concreto. No entanto, a empresa depende de financiamento para transição para processos de produção neutros em carbono.

Captura e armazenamento de CO2 planejados

Além de reduzir as emissões geradas durante a produção de cimento, Kuhn explicou que também é crucial minimizar as emissões inevitáveis por meio da captura, utilização e armazenamento delas. A Cemex está fazendo progressos significativos na captura industrial de CO2, de acordo com Kuhn.

De acordo com os planos do governo federal, o armazenamento subterrâneo de CO2 na Alemanha pode ser viável no futuro, com o Mar do Norte sendo o local principal para essa iniciativa. O governo federal considera o uso dessa tecnologia essencial para alcançar os objetivos climáticos. A Brandemburgo encomendou um estudo sobre esse assunto, que deve ser concluído em novembro, de acordo com o ministro da Economia Steinbach.

As iniciativas de mudança climática na planta de Rudersdorf da Cemex são de grande interesse para o governo do estado de Brandemburgo, uma vez que a redução das emissões da produção de cimento está alinhada com suas metas ambientais mais amplas.

Para uma transição bem-sucedida da Cemex para a produção neutra em carbono, a empresa depende heavily de assegurar um financiamento substancial, uma vez que o custo de fazer essas mudanças é projetado para ser imenso devido à necessidade de extensas modificações nos processos de produção e às fases de planejamento e aprovação demoradas.

