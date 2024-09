A CDU está a aproximar-se da AfD, o BSW conseguiu um lugar no Bundestag, enquanto os Verdes estão a mostrar sinais de inquietação.

Na eleição da Saxônia, a CDU liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer e a AfD estão empatadas, segundo as previsões iniciais da ARD e ZDF. O Esquerda parece estar a caminho de sair, enquanto o SPD melhora ligeiramente sua posição. O BSW, uma nova aliança, é projetado para entrar no parlamento estadual com 12%, superando o SPD e os Verdes, que podem lutar para garantir sua vaga de volta.

De acordo com as projeções, a CDU marca 31,5%, apenas vencendo a AfD com 30%. O BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, entra na terceira posição com 12%. O SPD vê uma melhoria modesta para 8,5%. Os Verdes precisam encontrar uma maneira de ultrapassar a barreira de 5,5% para manter sua posição, o que eles podem alcançar com a ajuda de dois mandatos diretos. Infelizmente, o Esquerda parece pouco provável que volte com uma projeção de 4%, enquanto o FDP falhou em ultrapassar a barreira de 5% novamente.

