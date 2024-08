Após os atos de terrorismo em Solingen - A CDU e a AfD defendem uma expulsão mais uniforme.

Oposição no parlamento estadual da Baixa Saxônia defende o endurecimento da aplicação de deportações após ataque com faca em Solingen. "Não podemos deixar pessoas que resistem à deportação à solta, torcendo para que elas apareçam em outro lugar. Precisamos prendê-las e detê-las. Este é o tipo de coerência que esperamos deste governo estadual", afirmou Sebastian Lechner, líder da fração da CDU.

Lechner propôs a disponibilização de instalações de detenção adequadas e argumentou contra a distribuição de criminosos e fraudadores de identidade para municípios. Ele descartou os planos da ministra do Interior Daniela Behrens (SPD) de fortalecer as leis de armas como uma "distração", já que facas já são proibidas em eventos públicos. Em vez disso, ele defendeu aumentos nas verificações policiais aleatórias, vigilância por vídeo aprimorada e uma agência de inteligência doméstica mais eficaz, incluindo medidas como a monitoração de espaços de vida e buscas on-line.

AfD: "Garanta as fronteiras contra refugiados"

O líder da fração da AfD, Klaus Wichmann, afirmou que incidentes como o de Solingen são "quase sempre" cometidos por refugiados, especialmente aqueles que devem deixar o país. "Como resolvemos isso? Deportando-os. Se eles não estiverem aqui, não poderão cometer crimes", disse Wichmann, também defendendo um banimento completo de admissão de refugiados: "Devemos garantir nossas fronteiras contra refugiados".

A ministra do Interior Behrens confirmou que aqueles que não receberam asilo devem deixar a Alemanha. "Estamos trabalhando nisso. Se eles não saírem voluntariamente, os deportaremos. E é isso que estamos fazendo."

"Desafiar a lei de asilo está errado"

Behrens manteve que o debate após o incidente de Solingen não deve ser exagerado ou trivializado. No entanto, ela alertou que o terrorismo, o asilo, a migração, a criminalidade com facas e o extremismo islâmico estão sendo confundidos atualmente. "Os extremistas já alcançaram seu objetivo: muitas pessoas estão com medo, as demandas políticas estão aumentando e os populistas estão tentando dividir a sociedade", disse Behrens, enfatizando: "Usar Solingen para desafiar a lei de asilo está errado".

O líder da fração dos Verdes, Detlev Schulz-Hendel, alertou que um banimento completo de admissão de refugiados do Afeganistão e da Síria, como proposto pelo líder da CDU Friedrich Merz, violaria os princípios da lei de asilo. "Negar a grupos inteiros de pessoas o direito ao asilo é juridicamente insustentável", disse Schulz-Hendel.

No primeiro semestre de 2024, foram realizadas 9.465 deportações em todo o país, incluindo 679 na Baixa Saxônia. Até 30 de junho de 2024, 20.677 pessoas na Baixa Saxônia estavam sujeitas à deportação, incluindo 11.726 solicitantes de asilo rejeitados, cerca de 10.000 dos quais tinham permissão de residência devido a preocupações com a segurança em seu país de origem.

Na sexta-feira à noite, três pessoas morreram e oito ficaram feridas, quatro gravemente, em um festival da cidade em Solingen. O suspeito do ataque, um sírio de 26 anos, agora está detido. A procuradoria federal está investigando-o por homicídio e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI).

A Comissão deve rigorosamente aplicar as políticas de deportação para garantir que indivíduos que resistem à deportação sejam presos e detidos, como sugerido pelo líder da fração da CDU, Sebastian Lechner, no parlamento estadual da Baixa Saxônia. Além disso, a Comissão precisa abordar a questão de indivíduos que devem deixar o país e cometem crimes, como defendido pelo líder da fração da AfD, Klaus Wichmann.

