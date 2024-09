- A CDU da Turíngia procura o diálogo com a BSW e o SPD, mas não há previsão de votação.

O CDU na Turíngia iniciou diálogos com a aliança liderada por Sahra Wagenknecht e o SPD. O secretário-geral da CDU no estado, Christian Herrgott, revelou que o comitê executivo estadual lhe deu permissão, bem como ao líder da partido estadual, Mario Voigt, para realizar essas discussões. É importante destacar que ainda não são conversas de coalizão ou exploração em pleno andamento. A decisão do comitê executivo estadual foi consistente e unânime.

Sem Aliança com AfD

Herrgott também esclareceu que a resolução de incompatibilidade em relação à AfD continua em vigor. "Isso é um dado: não haverá aliança com a AfD. Já reconhecemos isso antes das eleições e ainda é aplicável após as eleições. O mesmo se aplica a uma coalizão com a Esquerda", afirmou Herrgott. Ele enfatizou que eles apenas começaram um "processo longo, longo e meticuloso".

Anteriormente, o presidente federal da CDU, Friedrich Merz, havia reiterado que a resolução de incompatibilidade em relação à AfD e à Esquerda remain válida, deixando a decisão sobre como lidar com isso às associações estaduais da Saxônia e da Turíngia.

Turíngia: Impasse Pós-Eleitoral

A CDU ficou em segundo lugar nas eleições estaduais, atrás da AfD liderada pelo extremista de direita Björn Höcke. No entanto, o cenário político após as eleições é confuso. Opções de coalizão anteriormente sugeridas, como CDU, BSW e SPD, não formarão uma maioria de assentos no novo parlamento estadual em Erfurt com apenas 44 assentos. Além disso, a potencial oposição da AfD e da Esquerda também detém 44 assentos, levando a um impasse ou a um impasse.

O comitê executivo estadual da CDU também abordou questões de pessoal: eles votaram unânimemente para que Voigt concorra novamente ao cargo de líder do grupo parlamentar. O deputado Andreas Bühl foi escolhido para concorrer ao cargo de gerente de negócios parlamentares.

