- A Casa coletiva defende abordagens políticas inovadoras na governança

A União Patriótica dentro da CDU saxã não consegue visualizar uma parceria nem com a AfD nem com a Aliança para a Saúde, Trabalho e Solidariedade (BSW), então propõe "estratégias renovadas para governança". A liderança da União Patriótica não mencionou a expressão "governo de minoria", mas já havia sugerido esse sistema após as eleições estaduais de 2019.

Sven Eppinger, líder da União Patriótica, disse à Agência Alemã de Notícias que uma colaboração radical com partidos cujas políticas prejudicariam o país era impensável, tendo ganhado um mandato da CDU nas eleições estaduais de domingo. O foco principal da União deve ser apenas em questões políticas que beneficiem o estado - reforçado pelo lema, "Tudo sobre a Saxônia".

A CDU usou esse slogan durante sua campanha eleitoral, com a União Saxã vencendo a AfD (30,6%) por pouco, com 31,9% dos votos nas eleições estaduais. Como o ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, proíbe firmemente qualquer trabalho com a AfD, as opções da União agora são limitadas a uma aliança com BSW e SPD ou BSW e Verdes - ou um governo de minoria apoiado por outros. Nenhum governo saxão usou essa estratégia até agora. A AfD nunca recusou oficialmente a proposta de apoiar um governo de minoria da CDU após as eleições.

Manter uma imagem pública e evitar caprichos

O porta-voz da União Patriótica, Ulrich Link, descreveu a situação como preocupante, mas haverá muitos parlamentares individuais dispostos a apoiar políticas benéficas para a Saxônia em questões específicas. A CDU está centrada em exibir sua identidade única e evitar inconsistências.

A União Patriótica também viu o resultado das eleições como uma consequência da política de transporte desastrosa do governo federal, impulsionada pela "administração de luzes de trânsito". No estabelecimento do governo subsequente, é crucial dar prioridade aos interesses da Saxônia. No entanto, isso é difícil de alcançar com os Verdes, de acordo com a União, citando a declaração de Kretschmer como apoio: "Os Verdes prestam menos atenção a preocupações vitais para o país e estão se tornando cada vez mais impulsionados por crenças ideológicas".

