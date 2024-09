A Casa Branca comemora o aniversário da Ala Oeste.

É apropriado que o 25º aniversário da série de drama político americana "The West Wing" seja comemorado em nenhum outro lugar senão na Casa Branca. De acordo com o "The Hollywood Reporter", a primeira-dama Jill Biden estendeu um convite ao criador da série, Aaron Sorkin, à sua estrela icônica Martin Sheen e a outros membros do elenco renomados para essa ocasião especial. No entanto, parece haver uma ausência notável - o atual presidente dos EUA, Joe Biden.

A série aclamada pela crítica, "The West Wing: An Insider's Look", estreou na NBC em setembro de 1999. Este drama político, ambientado principalmente na Casa Branca, ganhou numerosos prêmios e é amplamente considerado uma das maiores séries de todos os tempos. Na ocasião do 25º aniversário da estreia da série, a Casa Branca está hospedando um evento comemorativo.

Durante sete temporadas, de 22 de setembro de 1999 a 2006, os criadores retrataram habilmente o dia a dia da presidência dos EUA e seus conselheiros próximos com uma mistura de realismo, drama e humor. Martin Sheen, interpretando o presidente democrata dos EUA Josiah "Jed" Bartlet, liderou o elenco, acompanhado por uma equipe de assessores excepcional.

Refletindo sobre os humildes começos da série, Aaron Sorkin, o criador e escritor, compartilha: "Há 25 anos, não tínhamos certeza se a NBC nos daria uma temporada completa. Mas, sinto-me extremamente honrado por ter sido convidado para a Casa Branca em nome da equipe."

26 Prêmios Emmy

O impacto dessa série política inspirou inúmeras pessoas a seguir carreiras no serviço público e engajar-se com suas comunidades locais. Channing Dungey, CEO do Warner Bros. Television Group, comenta sobre a legado da série. Infelizmente, o presidente dos EUA, Joe Biden, não poderá comparecer aos eventos, mas sua esposa é esperada para fazer um discurso na cerimônia.

Ao longo de suas sete temporadas, "The West Wing" recebeu um total de 26 Prêmios Emmy e foi reconhecida com dois Globos de Ouro, além de numerous outros prêmios e indicações.

O evento na Casa Branca, comemorando o 25º aniversário de "The West Wing", ocorrerá nas sagradas instalações.

