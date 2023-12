A Casa Branca afirma que não está a procurar um conflito mais alargado depois de os helicópteros dos EUA terem afundado barcos Houthi no Mar Vermelho, matando as tripulações

Os helicópteros afundaram as embarcações e mataram as pessoas a bordo, marcando a primeira vez, desde o início do ano, que os EUA mataram membros do grupo rebelde Houthi, apoiado pelo Irão, que tem como alvo navios comerciais e mercantes no Mar Vermelho.

Os Estados Unidos evitaram atacar diretamente o grupo no Iémen, procurando evitar uma nova escalada da crise. Mas um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse no domingo que os EUA continuariam a atuar em legítima defesa.

"Não procuramos um conflito mais alargado na região e não estamos à procura de um conflito com os Houthis. O melhor resultado seria que os Houthis parassem com os ataques, como já deixámos claro várias vezes", disse John Kirby à ABC News.

Quatro pequenas embarcações provenientes de "zonas do Iémen controladas pelos Houthis" atacaram o Maersk Hangzhou no sábado com armas ligeiras e tentaram abordar o navio mercante, segundo um comunicado do Comando Central dos EUA, que acrescentou que uma equipa de segurança a bordo ripostou.

Segundo o CENTCOM, os helicópteros dos navios USS Eisenhower e Gravely responderam ao pedido de socorro do Maersk Hangzhou, o segundo em menos de 24 horas, e foram atacados pelos barcos Houthi.

"Os helicópteros da Marinha dos EUA responderam com fogo em legítima defesa, afundando três dos quatro pequenos barcos e matando as tripulações. O quarto barco fugiu da área", diz o comunicado, acrescentando que não houve "nenhum dano ao pessoal ou equipamento dos EUA".

A CNN entrou em contacto com a Maersk para comentar o incidente.

Os Houthis lançaram dezenas de ataques a navios comerciais desde 7 de outubro, afirmando que estão a agir em solidariedade com o Hamas no meio da guerra do grupo contra Israel.

Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Mar Vermelho e, no mês passado, lançaram a Operação Prosperity Guardian, uma coligação marítima multinacional, para reforçar a segurança na rota de navegação global crítica.

Embora o Presidente Joe Biden tenha autorizado ataques a outros grupos iranianos que atacaram tropas americanas no Iraque e na Síria, não chegou a atacar os Houthis no Iémen.

"Temos interesses significativos de segurança nacional na região apenas por conta própria ... e vamos colocar o tipo de forças de que precisamos na região para proteger esses interesses e vamos agir em autodefesa daqui para frente ", disse Kirby.

Questionado sobre a perspetiva de um ataque preventivo na região, Kirby reiterou a posição da Casa Branca.

"Não estamos a excluir nada, mas deixámos claro publicamente aos Houthis e em privado aos nossos aliados e parceiros na região que levamos estas ameaças a sério e que vamos tomar as decisões certas no futuro", disse.

Lucas Lilieholm, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com