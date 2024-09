A Carolina do Sul está pronta para executar a primeira vez em mais de uma década, tendo adquirido a medicação essencial para procedimentos de injecção letal.

Owens, de 46 anos, está prestes a enfrentar sua execução pela morte de Irene Graves, de acordo com o Departamento de Correções do estado. O tribunal estadual mais alto recusou-se a deter a execução na quinta-feira, mais uma vez.

Owens pediu clemência ao governador Henry McMaster, conforme relatado pela Associated Press. Se McMaster rejeitar esse pedido na sexta-feira, a sentença de morte imposta pelo estado de Owens será a primeira execução por injeção letal na Carolina do Sul desde que o estado voltou a ter acesso aos medicamentos essenciais necessários para o procedimento, após quase uma década de problemas de suprimento de injeções letais.

Graves, uma mãe de três filhos de 41 anos, morreu tragicamente durante um assalto enquanto trabalhava em um turno noturno em uma loja de Greenville em 1º de novembro de 1997, de acordo com a afiliada CNN WHNS.

Na época do assassinato de Graves, Owens tinha apenas 19 anos, revelou a AP. Ele foi condenado à morte dois anos depois após ser considerado culpado de assassinato, roubo armado e conspiração criminal, de acordo com o departamento de correções.

Owens também confessou ter matado seu companheiro de cela em 1999 enquanto estava preso após sua condenação, de acordo com a WHNS.

McMaster tomará sua decisão sobre a clemência em uma ligação com a prisão momentos antes do início da injeção letal agendada de Owens, relatou a AP. Desde 1976, ninguém na fila da morte da Carolina do Sul recebeu clemência de um governador, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.

Pela segunda vez neste mês, o tribunal supremo da Carolina do Sul recusou-se a deter a execução de Owens, apesar de um novo depoimento assinado na quarta-feira por seu co-acusado, Steven Golden, que agora afirma que Owens não estava presente durante o assalto e o assassinato, de acordo com documentos do tribunal.

Owens apresentou duas ações judiciais separadas em 30 de agosto e 5 de setembro, pedindo ao tribunal que adiasse a execução. O tribunal negou ambas as ações em 12 de setembro e não viu motivo para reconsiderar sua decisão na quinta-feira.

O depoimento de Golden também alega que ele não foi o atirador, mas conhece a identidade do atirador, de acordo com uma ordem do tribunal.

O tribunal observou que Owens havia confessado a cinco pessoas, incluindo dois oficiais de lei e sua namorada.

O tribunal supremo da Carolina do Sul emitiu uma ordem de execução para Owens ao departamento de correções do estado em 23 de agosto.

Owens teve a opção entre injeção letal, a cadeira elétrica e um pelotão de fuzilamento há duas semanas, de acordo com o departamento de correções, mas ele deu a seu advogado, Emily Paavola, a autoridade para tomar a decisão, de acordo com documentos do tribunal.

Paavola optou pela injeção letal para seu cliente, de acordo com os documentos. A AP e a CNN procuraram os advogados de Owens para comentar.

Execução reagendada de 2021

A execução de Owens estava inicialmente agendada para 25 de junho de 2021, mas o processo foi interrompido naquele mês após o tribunal supremo do estado deter as execuções de Owens e de outro preso na fila da morte, Brad Sigmon, conforme relatado pela CNN anteriormente.

O tribunal ordenou uma interrupção temporária de suas execuções enquanto os procedimentos para o novo método de pena de morte da Carolina do Sul - morte por fuzilamento - eram finalizados.

Em maio de 2021, uma lei da Carolina do Sul entrou em vigor permitindo que os presos escolham entre injeção letal, cadeira elétrica ou pelotão de fuzilamento se os medicamentos para injeção letal não estiverem disponíveis, de acordo com a Legislatura da Carolina do Sul.

Diante dos problemas de suprimento de medicamentos para injeção letal do estado na época e com o método de fuzilamento ainda não estabelecido, a morte por eletrocussão era o único método de execução. Os advogados de Owens e Sigmon argumentaram que o método de eletrocussão de 109 anos do estado era cruel e incomum, de acordo com a AP.

Oficiais da Carolina do Sul anunciaram em setembro de 2023 que estavam preparados para retomar as injeções letais após obter os medicamentos necessários.

A execução de Owens está agendada para ocorrer por volta das 18h.

CNN’s Jamiel Lynch e Travis Caldwell contribuíram para esta reportagem.

