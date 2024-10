A cantora Madonna expressa tristeza pela morte de seu irmão, Christopher.

Em 2023, o irmão da famosa cantora Madonna, Christopher Ciccone, faleceu aos 63 anos após uma batalha contra o câncer. Poucos meses antes, seu outro irmão, Anthony Ciccone, havia falecido aos 66 anos. A família anunciou a triste notícia através de um porta-voz, com o marido de Christopher, o ator britânico Ray Thacker, e outros entes queridos ao seu lado.

Madonna prestou homenagem a Christopher no Instagram, expressando sua profunda emoção através de várias fotos de quando eram irmãos. Ela escreveu: "Ele foi meu companheiro mais próximo por muito tempo", recordando a ligação deles desde a infância como párias em sua cidade conservadora. Eles se apoiaram mutuamente, dançando juntos através da loucura de sua infância. Sua paixão compartilhada pela dança era como um forte adesivo que os mantinha unidos, mesmo com um irmão gay.

Madonna e seus muitos irmãos

Nascida Madonna Louise Ciccone nos Estados Unidos, ela vem de uma família de sete filhos em Michigan. Christopher se juntou a ela em Nova York no início de sua carreira, servindo como seu assistente pessoal, dançarino, decorador e gerente de turnês por muitos anos. Mais tarde, ele seguiu carreira no design de sapatos e arquitetura de interiores.

Em Nova York, eles compartilhavam um apetite voraz por arte, música e cinema. Eles até passaram pela epidemia de AIDS juntos. Madonna admirava seu irmão, chamando-o de "pintor, poeta e visionário".

Seu relacionamento tumultuado

Seu relacionamento mudou em 2008 quando Christopher publicou um livro sobre suas vidas intitulado "Vivendo com Minha Irmã Madonna". Na época, seu relacionamento já estava tenso. O livro acabou piorando as coisas, como relatado pela mídia americana. No entanto, em 2012, Christopher afirmou em entrevistas que eles haviam se reconciliado.

Madonna reconheceu em sua homenagem que seu relacionamento teve seus altos e baixos, incluindo períodos sem comunicação. A doença de Christopher serviu como um catalisador para eles se reconectarem. Ela expressou seu alívio por ele não estar mais sofrendo.

