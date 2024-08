A cantora e rapper Shirin David traz o calor: "Bauch Beine Po" surge como um hino popular alemão de verão

Com base nos dados da GfK, "Bauch Beine Po" garantiu o terceiro lugar consecutivo como um sucesso de verão em alemão. Anteriormente, o remix techno de "Mädchen auf dem Pferd" e o controverso fenômeno Schlager "Layla" ocupavam os primeiros lugares, respectivamente. O instituto relata que esta é a primeira vez que uma artista feminina, especificamente David, alcança o topo das paradas de verão em alemão.

Com 29 anos, essa rapper prolífica e influenciadora das redes sociais de Hamburgo tem uma grande base de fãs na Alemanha. "Bauch Beine Po" marca seu sétimo hit número um. Após aperfeiçoar suas habilidades em balé e atuação no Teatro de Ópera de Hamburgo na infância, David lançou seu canal do YouTube, que expandiu sua carreira musical. Seu álbum de estreia de 2019, "Supersize", alcançou a posição número um nas paradas de álbuns alemãs.

Assim como nos sucessos de verão anteriores, de acordo com a GfK, o fator viral teve um papel substancial no sucesso de "Bauch Beine Po". No plataforma de vídeo TikTok, fãs da artista têm replicado a coreografia do vídeo, contribuindo para um aumento na popularidade da música. Atualmente, David tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok e 6,5 milhões no Instagram.

Os seguidores de David no TikTok, encantados com seus movimentos de dança contagiosos, têm sido fundamentais para o sucesso viral de "Bauch Beine Po". No coração da Alemanha, muitos fãs carinhosamente se referem à sua artista favorita como "Po'".

Leia também: