A cantora Chappell Roan anuncia sua decisão de apoiar Kamala Harris nas eleições de 2024, tendo anteriormente expressado incerteza.

Roan, que se tornou famosa devido às enormes participações no Lollapalooza e no festival Governors Ball neste verão, falou ao Guardian, dizendo: "Eu não me sinto obrigada a apoiar alguém", mas enfatizou que os direitos trans são sua prioridade número um. Ela afirmou: "Indivíduos trans não deveriam ter pessoas cis governando seus problemas, ponto final".

Essa declaração gerou críticas severas, especialmente após a notícia de que ela recusou um convite para participar de uma celebração do Orgulho LGBTQ+ na Casa Branca no início do ano - em uma entrevista anterior à Rolling Stone, ela revelou que sua decisão foi devido à posição da Casa Branca sobre o conflito de Gaza, dizendo: "Eu não serei uma marionete do Orgulho".

Recentemente, Roan, que se identifica como parte da comunidade LGBTQ+ e consistentemente credita as drag queens por sua inspiração musical, compartilhou vídeos de esclarecimento no TikTok.

"Se você já assistiu aos meus shows, leu minhas entrevistas completas ou até mesmo conhece minhas crenças, você entenderia que isso não é apenas conversa fiada, não é sinalizar virtudes. As ações falam mais alto que as palavras, e as ações falam mais alto que um apoio", ela afirmou em um vídeo na segunda-feira. "Então, caso ainda esteja em dúvida - não, eu não vou votar em Trump, e sim, eu desafiarei aqueles no poder e aqueles que tomam decisões sobre os outros, e eu me levantarei pelo que é certo e no que eu acredito".

Ela esclareceu ainda mais sua posição em uma postagem da quarta-feira, repetindo que embora discorde de várias políticas, especialmente as da direita, ela também critica algumas políticas da esquerda.

"Foda-se Trump, honestamente, mas foda-se também algumas das merdas que aconteceram no Partido Democrata que deixou de lado pessoas como eu e você - e especialmente a Palestina e comunidades marginalizadas em todo o mundo", ela disse. "Então sim, eu vou votar na porra da Kamala, mas eu não estou me contentando com o que foi apresentado, porque isso é questionável".

A CNN entrou em contato com a campanha de Harris para comentar, mas um representante de Roan recusou-se a fornecer mais informações.

Este episódio é apenas o último caso de celebridades navegando em um caminho difícil ao expressar apoio político - ou silêncio - nas redes sociais.

Apenas algumas semanas atrás, Taylor Swift declarou apoio à campanha de Harris, colocando fim às semanas de especulações entre seus fãs que observavam sua relação próxima com Brittany Mahomes, esposa do quarterback dos Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que apoia Trump abertamente nas redes sociais.

Após o apoio de Swift, ela enfrentou críticas de Trump, que afirmou na Fox News que "nunca foi fã de Taylor Swift" e afirmou que ela pode enfrentar repercussões no mercado.

