A cantora Adele usa o saudação alemã "Servus"

Adele compartilhou seus pensamentos sobre sua recente passagem por Munique, três dias após seu último show em 31 de agosto. Por meio de uma publicação no Instagram, ela expressou sua gratidão aos fãs e enalteceu a experiência como "fenomenal".

A publicação começou com Adele expressando seu espanto com a plateia de Munique, "Meu Deus, Munique, você foi maravilhoso!" acompanhado por visuais dos concertos e da área do "Adele World". Ela ficou profundamente emocionada com o carinho e afeto que recebeu de cada fã que compareceu aos shows. Ela nunca havia sentido uma atmosfera assim em seus concertos antes, afirmou. Os shows em Munique foram uma "experiência espetacular" para ela, e ela se sentiu "honrada" por ter sido convidada para se apresentar lá.

O planejamento dos "toques pessoais e imersivos" para o show também foi algo que ela aproveitou muito. A arena pop-up de 4.100 metros quadrados foi adaptada ao seu gosto. "Não há sensação melhor do que se apresentar para estranhos que se tornam rostos familiares enquanto você canta músicas que tocaram sua vida e, de alguma forma, a deles também", ela concluiu. Sua publicação terminou com um "Obrigado, Munique!" cheio de emoção.

Quase 730.000 fãs compareceram

Adele se apresentou em dez shows em agosto em uma arena construída especialmente para ela em um local semelhante a um parque - o "Adele World". Seus concertos em Munique atraíram mais de 730.000 fãs de todo o mundo, sendo seus únicos shows europeus neste ano na cidade da Baviera.

Os shows em Munique foram a última chance para os fãs europeus testemunharem sua ídola ao vivo por algum tempo. Após outubro, Adele se apresentará em Las Vegas e depois tirará uma longa folga. Ela anunciou isso com um emocionante adeus a seus 70.000 fãs durante sua última apresentação.

Ela quer passar algum tempo de qualidade com sua família e aproveitar a vida antes de voltar à estrada, afirmou Adele. Ela não havia sido vista na Europa desde 2016, já que não é sua atividade preferida.

