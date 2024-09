A Campbell está a descartar o componente "Sopa" do seu apelido.

Campbell, com 155 anos de história como a Companhia de Sopas, está considerando remover "sopa" do seu nome corporativo, rebrandando-se como The Campbell's Company. Os consumidores atuais estão mais atraídos por lanches do que por sopas prontas para servir, e a empresa expandiu sua carteira com a aquisição de várias linhas de alimentos.

A ampla gama de produtos da Campbell agora inclui potências de lanches como Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm e outros. Além disso, recentemente adquiriu a Sovos Brands, responsável por marcas de alimentos italianos populares como os molhos Rao's.

De acordo com o CEO da Campbell, Mark Clouse, essa mudança estratégica preserva o nome icônico, a reputação e o valor acumulado da empresa, enquanto reflete sua ampla gama de produtos. Essa transformação de nome está sujeita à aprovação dos acionistas na reunião anual agendada para novembro.

Apesar de a sopa ainda ter importância no negócio da Campbell, ela agora representa uma proporção menor de suas vendas totais.

No ano fiscal anterior, as vendas de lanches da Campbell aumentaram 13%, enquanto as vendas de sopa aumentaram apenas 3%.

Empresas alimentícias estabelecidas como a Campbell estão se adaptando para capturar uma parte substancial do mercado em expansão de lanches, estimado em mais de $200 bilhões pela empresa de pesquisas de mercado Circana.

De acordo com a Circana, quase metade dos americanos faz pelo menos três lanches diários.

Em agosto, a Mars, criadora dos M&M’s, chegou a um acordo para adquirir a Kellanova, empresa que possui Cheez-Its e Pringles, em um negócio avaliado em quase $29 bilhões.

Como a Kellanova comentou na época, "Os lanches representam uma categoria atraente e duradoura que continua a ganhar destaque entre os consumidores."

A decisão da Campbell de rebrandar como The Campbell's Company é impulsionada pela mudança nas preferências dos consumidores em direção aos lanches, já que a sopa agora representa uma proporção menor de suas vendas totais. Com a aquisição de potências de lanches como Goldfish e Sovos Brands, a expansão do negócio para o atraente e crescente mercado de lanches é uma prioridade estratégica para a empresa.

