A campanha presidencial de Harris concentra-se em áreas vermelhas e rurais para diminuir a liderança de Trump nesses territórios.

Precisamos mobilizar pessoas, é claro, em áreas fortemente democráticas, mas também precisamos atrair muitos eleitores indecisos, afirmou Dan Kanninen, diretor de estados decisivos para a campanha de Harris à CNN."Aprimorar as margens onde for possível, em áreas que Trump venceu por grandes margens, mas se pudermos reduzi-las para 60-40 ou mesmo 65-35, isso faz uma diferença significativa em vários condados de um estado."

Uma parte significativa do trabalho básico da campanha inclui uma maior presença em condados com menos apoiadores democratas e potenciais eleitores republicanos descontentes.

Nos próximos dias, a campanha planeja realizar eventos para atrair eleitores desiludidos atraídos por Trump, como em estados críticos como Pensilvânia, Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Wisconsin.

Oficiais da campanha de Harris têm se vangloriado com frequência de ter garantido o apoio e o endosso de republicanos, incluindo a aparição desta semana ao lado da ex-deputada Liz Cheney em Ripon, Wyoming - o local de nascimento do Partido Republicano, um lugar que votou em Trump em 2020 com uma margem de 62%-36%.

Oficiais da campanha de Harris acreditam que sua forte infraestrutura de campanha, incluindo o estabelecimento de várias sedes de campanha e visitas da vice-presidente e Tim Walz, entre outros, pode ajudar a reduzir a lacuna entre Harris e Trump, especialmente em estados decisivos.

"Temos 16 sedes em condados que Trump venceu por grandes maiorias porque não estamos ignorando nenhum lugar", disse Brendan McPhillips, conselheiro sênior da campanha de Harris para a Pensilvânia, à CNN."Ganhar cinco votos a mais em um condado que Trump venceu por grandes margens é semelhante a ganhar cinco votos em Filadélfia, mas você precisa ir a todos os lugares para consegui-los, e é importante para as pessoas que você visite suas comunidades e participe de um diálogo aberto."

Lugares como o Condado de Lancaster, Pensilvânia, com apenas 20% de apoio ao Governador Nikki Haley na primária republicana, apesar de não estar na disputa de 2024, representam potenciais oportunidades para a campanha de Harris atrair eleitores republicanos descontentes com Trump.

Harris pode não agradar a todos os eleitores de Haley, mas capturar dúvidas sobre Trump em alguns desses condados e atrair até mesmo uma fração desses votos pode ter um impacto significativo nas margens, segundo Sam Chen, estrategista republicano.

"Isso é uma jogada inteligente, mas é uma jogada arriscada se eles não gostarem de Harris e se isso acabar levando-os a Trump", disse Chen."Isso é onde ter uma mensagem clara é crucial."

Walz, que já havia campanha no Condado de Lancaster, embarcou em uma turnê de ônibus pelo centro da Pensilvânia após o debate vice-presidencial desta semana. Anteriormente, Harris havia retornado aos Condados de Cambria e Luzerne, ambos os quais Trump venceu por grandes margens em 2020.

Estrategistas democratas enfatizam o background rural, a experiência militar e a experiência como treinador de futebol de Walz, posicionando-o como altamente relatable em comunidades rurais em todo o país.

A campanha também está veiculando anúncios direcionados a eleitores de batalhas rurais, incluindo um com republicanos de toda a vida expressando seu apoio a Harris e outro com um fazendeiro do Wisconsin discutindo questões de saúde.

Os assessores de Harris citam campanhas democratas anteriores bem-sucedidas, como a corrida de 2022 do Senador John Fetterman na Pensilvânia e a eleição suplementar do Senador Raphael Warnock na Geórgia, como prova da eficácia da estratégia.

No final de agosto, Harris viajou pela região sudeste da Geórgia, uma região que geralmente apoia o Partido Republicano, mas onde Warnock teve sucesso. Na época, o auxiliar de campanha de Harris, Quentin Fulks, que gerenciou a campanha de Warnock, manteve que Harris, como Warnock, tem uma vantagem em atrair um espectro mais amplo de eleitores, incluindo eleitores rurais, à medida que se aproxima de novembro, com Trump como sua oponente e uma esperada maior participação em um ano de eleições presidenciais.

Enfrentando o desafio de conquistar eleitores indecisos e estreitar as margens em áreas com inclinação republicana, a política de engajamento da campanha de Harris envolve realizar eventos para atrair eleitores desiludidos em estados críticos e estabelecer uma forte presença em condados que podem ter votado fortemente em Trump no passado.

Recorrendo a essa estratégia, oficiais da campanha de Harris acreditam que atrair eleitores republicanos descontentes em áreas tradicionalmente republicanas, como o Condado de Lancaster na Pensilvânia, pode ter um impacto notável na margem da corrida.

