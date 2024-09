A campanha presidencial de Harris capitaliza a discussão sobre o aborto durante o debate de terça-feira, mostrando-a em um novo anúncio.

Equipe de Harris equipou a vice-presidente para desafiar Trump sobre limitações nacionais no aborto. Seus conselheiros atribuem o sucesso da preparação à insistência dela nos direitos reprodutivos, alegando que isso desestabilizou Trump durante toda a discussão.

Agora, eles estão transformando esse momento crucial em um vídeo promocional que será exibido em estados-chave, como Arizona e Nevada, onde Trump está programado para visitar esta semana.

O anúncio recente incorpora as visões de ambos os candidatos sobre aborto durante o debate.

"Eu prestei um excelente serviço ao fazer isso. Foi preciso coragem para fazê-lo, e o Supremo Tribunal demonstrou grande coragem ao fazê-lo", disse Trump, se referindo ao revogamento de Roe v. Wade.

Em resposta, Harris compartilhou histórias pessoais de mulheres lutando com a saúde enquanto navegam pelas restrições ao aborto.

"Eu acredito que algumas liberdades, especialmente a liberdade de decidir sobre o próprio corpo, não devem ser determinadas pelo governo", ela declarou.

A equipe de campanha citou a resposta da vice-presidente como um dos momentos mais poderosos do debate, com base em estatísticas internas que sugerem que histórias de abortos espontâneos e vítimas de estupro tiveram o maior impacto em eleitores indecisos.

Em um comunicado, a gerente de campanha de Harris-Walz, Julie Chavez Rodriguez, afirmou que o aborto é "um dos principais temas desta eleição, e a diferença entre os candidatos não poderia ser mais clara".

O anúncio ocorre enquanto Harris visita a Carolina do Norte - um estado crucial que o presidente Joe Biden venceu por pouco em 2020, mas onde os oficiais da campanha buscam fazer avanços entre os eleitores que podem estar hesitantes em relação a Trump e ao controverso candidato republicano à governança Mark Robinson.

O governador democrata da Carolina do Norte, Roy Cooper, disse à CNN que acredita que Harris influenciará a Carolina do Norte, um estado crucial, após sua impressionante performance em Philadelphia.

A dedicação de Harris em proteger os direitos ao aborto e à saúde, argumentou Cooper, pode dar um grande impulso aos esforços democratas para garantir o estado em uma eleição presidencial pela primeira vez desde 2008.

Na quarta-feira, os oficiais da campanha de Harris revisaram as filmagens do debate para identificar momentos cruciais a serem destacados em novos anúncios de TV e digitais, de acordo com a campanha, com o objetivo de intensificar o que eles consideram ser o melhor intercâmbio do debate.

Os novos anúncios fazem parte dos $370 milhões destinados à publicidade digital e televisiva entre o Dia do Trabalho e o Dia da Eleição.

O vídeo promocional destaca o desafio de Harris à posição de Trump sobre limitações nacionais no aborto, enfatizando-o como um momento crucial na política. Nesta eleição, a diferença entre as visões dos candidatos sobre os direitos ao aborto, como a crença de Harris na liberdade individual do corpo, é considerada uma questão política

