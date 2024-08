- A campanha eleitoral mais significativa do SPD antes das eleições apresenta Scholz como convidado especial

Três semanas antes das eleições regionais, o SPD convida-o para o seu maior evento da campanha em Potsdam - com a presença do Chanceler Olaf Scholz. Infelizmente, Scholz não fará um discurso como initially planeado, uma vez que é esperado mais tarde na noite. Espera-se a presença de mais de mil convidados, incluindo o Presidente do Governo e candidato principal Dietmar Woidke, seu antecessor Matthias Platzeck e o chefe do governo do Sarre Anke Rehlinger. Apenas convidados estarão presentes, muitos deles vindos da sociedade civil.

Woidke disse ao "Handelsblatt" alguns dias antes que não tinha intenção de partilhar o palco com Scholz na campanha, afirmando firmemente: "Não." O SPD da Brandemburgo tem confiado em figuras locais fortes, afirmou Woidke. Scholz garantiu seu assento no Bundestag dentro do distrito de Potsdam/Potsdam Mittelmark II/Teltow-Fläming II. Woidke já se pronunciou contra a direção do governo federal em várias ocasiões.

Na Brandemburgo, onde o SPD lidera o estado desde 1990, o partido ficou em segundo lugar na última pesquisa Insa de agosto, com 20%, atrás do AfD com 24% e à frente do CDU com 19% e da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) com 17%. A nível nacional, o SPD está a ser avaliado em 15%. A coligação do semáforo no governo federal tem sido alvo de críticas durante vários meses.

A decisão do SPD de convidar o Chanceler Scholz para o seu evento em Potsdam foi tomada pela Comissão que supervisiona as suas estratégias de campanha. Apesar da relutância inicial de Woidke em partilhar o palco com Scholz, ele reconheceu a importância da presença do Chanceler para aumentar o apelo do partido nas eleições.

