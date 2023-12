A campanha de Ramaswamy afasta-se dos anúncios televisivos a caminho das convenções do Iowa

A campanha de Ramaswamy não tem qualquer reserva de anúncios para as caucuses do Iowa, no próximo mês, de acordo com a empresa de monitorização de dados AdImpact, apesar de ter anunciado uma campanha publicitária de oito dígitos para o Iowa e New Hampshire em novembro. Até à data, a campanha gastou 1,8 milhões de dólares em anúncios televisivos no Iowa e outros 1,3 milhões de dólares em anúncios televisivos em New Hampshire.

A campanha está a assinalar que o abandono dos anúncios televisivos faz parte de uma estratégia para atingir eleitores específicos de forma mais eficaz. Numa publicação nas redes sociais, na terça-feira, Ramaswamy chamou aos gastos com anúncios televisivos "idiotas" e de "baixo ROI", e partilhou outra publicação de um utilizador que sugeria que os eleitores mais jovens podem não ser consumidores regulares de televisão.

"Os gastos com anúncios presidenciais na TV são idiotas, de baixo ROI e um truque que os consultores políticos usam para enganar os candidatos que sofrem de baixo QI. Nós estamos a fazer isto de forma diferente. Gastar dinheiro de uma forma que siga os dados... aparentemente uma ideia louca na política dos EUA", disse Ramaswamy.

Apesar da especulação de alguns de que a sua falta de gastos com a televisão sugeria que a sua campanha poderia estar a terminar antes das caucuses do Iowa, a 15 de janeiro, Ramaswamy disse que planeia oferecer uma "grande surpresa a 15 de janeiro".

A campanha de Ramaswamy gastou apenas um total de 4,7 milhões de dólares em publicidade televisiva desde o seu lançamento em fevereiro, uma soma relativamente pequena quando comparada com os gastos em publicidade dos seus rivais republicanos, com apenas 3,2 milhões de dólares de apoio à publicidade do American Exceptionalism PAC, o super PAC que apoia Ramaswamy. A campanha tem-se apoiado frequentemente em entrevistas aos meios de comunicação social e nas redes sociais para divulgar a sua mensagem. Em novembro, a campanha lançou o seu primeiro anúncio televisivo juntamente com um plano para gastar pelo menos 10 milhões de dólares em publicidade na televisão, rádio, digital e correio direto.

Em contraste, as campanhas e os super PACs que apoiam o ex-presidente Donald Trump, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o governador da Flórida Ron DeSantis gastaram dezenas de milhões de dólares em publicidade televisiva ao longo da campanha. Cada um dos candidatos terá anúncios a promover a sua mensagem a ser transmitida em Iowa e New Hampshire nas próximas semanas.

Em declarações à CNN, a porta-voz da campanha de Ramaswamy, Tricia McLaughlin, disse que a campanha está a preparar um novo anúncio televisivo para ser transmitido em breve e afirmou que os "níveis de despesa da campanha não mudaram", sublinhando a utilização de dados para determinar a despesa.

"Estamos concentrados em atrair os eleitores que identificámos - a melhor forma de os alcançar é através de publicidade endereçável, correio, mensagens de texto, chamadas em direto e portas para comunicar com os nossos eleitores sobre a visão de Vivek para a América, fazendo o seu plano de caucus e fazendo-os comparecer", disse McLaughlin à CNN. "Como sabem, não é assim que a maioria das campanhas se parece. Estruturámo-la intencionalmente desta forma para podermos ser ágeis e hiper-orientados nos nossos gastos com publicidade".

A NBC News foi a primeira a noticiar o facto de a campanha de Ramaswamy se ter afastado da publicidade televisiva.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com