A Califórnia entrou com uma ação contra o hospital, alegando que impediu uma mulher de fazer um aborto de emergência.

A indivíduo, Anna Nusslock, de Eureka, estava grávida de 15 semanas de gêmeos quando sua bolsa estourou em fevereiro.

Enfrentando sangramento e dor, ela visitou o Hospital Providence St. Joseph em Eureka, onde os profissionais de saúde verificaram que sua gravidez não era mais viável e os gêmeos não tinham chances de sobreviver fora do útero, como afirmado no documento apresentado ao Tribunal Superior do Condado de Humboldt pelo escritório do Procurador-Geral da Califórnia na segunda-feira.

Os médicos informaram a Nusslock que realizar um aborto era crucial para prevenir complicações graves de saúde, mas a política do hospital impedia que eles realizassem o procedimento, segundo o documento. O médico de Nusslock afirmou que os regulamentos do hospital proibiam abortos, a menos que representassem uma ameaça significativa à vida de Nusslock devido a um dos fetos ainda ter um "batimento cardíaco detectável", de acordo com o documento.

Um porta-voz do Providence compartilhou com a CNN que a política do hospital não nega serviços de aborto para cuidados de emergência.

"Em relação a gravidezes complicadas ou situações em que a vida de uma mulher está em jogo, administrarmos todas as intervenções necessárias para proteger e melhorar a vida da mãe", afirmou o porta-voz.

Garry Olney, diretor executivo da Área de Serviços do Norte da Califórnia do Providence, escreveu aos funcionários locais na terça-feira: "Estamos profundamente tristes com a experiência da paciente em nossa instalação e entramos em contato com ela hoje para expressar nossas sinceras desculpas.

"Esta foi uma situação perturbadora que não atingiu nossos padrões de alta qualidade, segura e compassiva. Estamos revisando rapidamente nossos processos de treinamento, educação e escalonamento em situações médicas de emergência para evitar tais ocorrências no futuro e garantir que nossas equipes de cuidados estejam bem preparadas e apoiadas para fornecer o mais alto nível de cuidados a cada paciente que atendemos", escreveu Olney.

"Estamos tão devastados quanto possível, mas mal podemos imaginar o sofrimento da paciente e de sua família. Aprenderemos com essa situação e reforçaremos nosso compromisso em garantir que os cuidados e a experiência do paciente que fornecemos estejam de acordo com nossos padrões elevados, todas as vezes e em todos os cenários de cuidados."

A ação judicial alega que o médico de Nusslock aconselhou-a a ser transportada por helicoptero por mais de 270 milhas até o Centro Médico da Universidade da Califórnia, em San Francisco, para realizar um aborto, mas Nusslock recusou, com medo de que seu seguro não cobrisse o custo do voo de helicóptero de $40.000.

Nusslock perguntou se poderia dirigir em vez disso, e seu médico respondeu: "Se você tentar dirigir, você vai hemorragiar e você vai morrer antes de chegar a uma instalação capaz de fornecer assistência", lembrou Nusslock durante uma conferência de imprensa na segunda-feira.

"Eu nunca esquecerei de olhar para meu médico, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, meu coração partido em um milhão de pedaços, e suplicar: 'Não me deixe morrer'."

O marido de Nusslock a levou ao Hospital Comunitário Mad River, localizado a cerca de 20 minutos de distância - o único outro hospital com uma unidade de trabalho e parto dentro de um raio de 100 milhas, de acordo com a queixa - para o tratamento.

"Eu estava com medo dos riscos à saúde e à vida que estava enfrentando ao adiar a intervenção, então escolhemos arriscar a viagem até o Mad River", afirmou Nusslock. "Antes de deixarmos o Providence, uma enfermeira entrou em meu quarto e me entregou um balde cheio de toalhas, dizendo: 'Eles queriam que eu lhe desse isso, caso algo aconteça durante a viagem de carro'."

Nusslock recusou as toalhas, com medo de incorrer em encargos por elas.

No Mad River, ela passou por uma cirurgia e um médico declarou que ela estava perdendo uma quantidade significativa de sangue na mesa de operação, como afirmado na ação judicial.

A ação judicial do estado afirma que o hospital violou uma lei do estado que obriga qualquer hospital com um departamento de emergência a fornecer cuidados adequados às pessoas em crise.

"O procurador-geral alega que essa lei abrange, aproximadamente, um aborto ou gerenciamento de aborto espontâneo de emergência", afirmou Mary Ziegler, historiadora do direito especializada em aborto na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, Davis, à CNN.

"Em algumas áreas rurais da Califórnia, o próximo provedor disponível fica muito longe. Em casos de verdadeira emergência médica, como o da paciente, pode não haver nenhuma maneira prática de transferir o paciente para outro hospital sem sujeitá-lo a danos médicos permanentes ou morte."

