A BYD, uma importante fabricante chinesa de veículos elétricos, tem testemunhado aumentos notáveis nas vendas de veículos.

Produzente chinês de veículos elétricos BYD (Construtores de Sonhos), conhecido por seus veículos, registrou um aumento substancial nas vendas no primeiro semestre do ano. A receita cresceu aproximadamente 15,8% em relação ao ano anterior, alcançando aproximadamente 301 bilhões de yuans (cerca de 37,7 bilhões de euros), de acordo com o comunicado da BYD na última quarta-feira. O lucro também aumentou aproximadamente 24,4%; a BYD relatou um lucro líquido de cerca de 1,7 bilhão de euros.

A China, maior mercado de veículos elétricos do planeta, visa tornar a energia elétrica a principal fonte de energia para a maioria de seus veículos novos até 2035. Os incentivos favoráveis têm impulsionado o aumento das vendas nos últimos dias. Pela primeira vez, metade de todas as novas registrações de veículos na China em julho eram veículos elétricos ou híbridos.

A BYD, initially uma fabricante de baterias elétricas, iniciou a produção de automóveis em 2003. Empresas renomadas como BMW, Mercedes, Audi, Toyota ou Tesla adquirem baterias da BYD.

A generosa subsídios estatais deram origem a diversas fabricantes de veículos elétricos na China nos últimos tempos, que agora enfrentam uma competição acirrada e batalhas de preços. A fabricante XPeng registrou prejuízo no segundo trimestre, no início do mês.

Os mercados de exportação estão ganhando importância maior para os fabricantes. Ao mesmo tempo, os EUA, o Canadá e a UE acusam a China de competição desleal através de subsídios ilegais às suas fabricantes de veículos elétricos e impuseram tarifas adicionais significativas.

