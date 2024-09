A BYD retira seus populares veículos elétricos devido a problemas com componentes de direção defeituosos.

Empresário chinês de veículos elétricos (VE) BYD iniciou recall de aproximadamente 97.000 unidades devido a um problema de produção na unidade de controle de direção, que pode representar riscos de incêndio. A informação foi divulgada pelo órgão regulador do mercado no domingo.

Os veículos afetados incluem os modelos Dolphin e Yuan Plus, fabricados na China de novembro de 2022 a dezembro de 2023, de acordo com um comunicado da Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR).

A BYD não forneceu comentários imediatos sobre o recall.

O comunicado da SAMR mencionou ainda que os concessionários serão instruídos a implementar uma correção física nos veículos recallados.

Não ficou claro se alguns desses VE afetados foram exportados.

Os modelos Dolphin e Yuan Plus foram os maiores sucessos de vendas da BYD em 2023, contribuindo juntos com 26% dos três milhões de veículos vendidos pela empresa durante o ano, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

Este recall marca uma ocorrência incomum para a BYD, que é conhecida por expandir rapidamente seu mercado para se tornar o maior vendedor global de veículos elétricos e híbridos plug-in.

Anteriormente, em 2022, a empresa recalls um número limitado de veículos híbridos plug-in Tang devido a um defeito na bateria que poderia levar a incidentes de incêndio.

O recall pode potencialmente afetar as operações comerciais da BYD, já que esses modelos de VE são significativos para suas receitas de vendas. Devido ao problema, algumas concessionárias podem precisar suspender temporariamente as vendas dos modelos de carro afetados.

