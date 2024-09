A busca pelo alemão perdido foi interrompida por uma avalanche.

A busca por um caminhante alemão enterrado no Tirol deve continuar na terça-feira. Na segunda-feira, foi considerado muito perigoso devido à ameaça de avalanchas pesadas e condições climáticas adversas, de acordo com as autoridades austríacas.

O homem de 70 anos estava em um grupo de cerca de 30 caminhantes alemães nas montanhas Karwendel perto da fronteira da Baviera. Ele foi atingido por uma avalancha enquanto descia de um prado alpino no sábado. Uma operação de resgate conjunta envolvendo equipes de resgate alemão e austríaco viu um resgatador de montanha austríaco sendo parcialmente enterrado e ferido por outra avalancha.

A operação foi suspensa no domingo devido a alertas de avalanchas críticas. Se o tempo melhorar repentinamente na segunda-feira, os resgatadores de montanha podem retomar a busca às pressas, segundo um representante da polícia.

A Organização Alpina Austríaca havia sugerido evitar expedições de montanha no fim de semana devido à chegada do inverno nos Alpes. O serviço de alerta de avalanchas do Tirol havia alertado sobre o risco de neve nova instável.

