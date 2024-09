- A burocracia está a prejudicar o ritmo do crescimento económico.

O cenário econômico pressiona a administração do estado coal-green a acelerar a redução das responsabilidades corporativas. De acordo com Christian Erbe, presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Baden-Württemberg (BWIHK), em Stuttgart, à agência de notícias alemã, "A redução administrativa rápida é um pacote genuíno de estímulo econômico sem custos adicionais para o estado".

Essa ação também proporcionaria benefícios de tempo adicionais em níveis administrativos equivalentes, que poderiam ser utilizados de forma mais sábia em outros lugares. De acordo com Erbe, as cargas corporativas de várias regulamentações no sudoeste atingiram um nível preocupante. "São necessárias muitas horas e recursos humanos correspondentes apenas para atender ao padrão exigido".

Erbe defendeu a digitalização persistente. "Cada exigência para um formulário escrito também pode ser atendida eletronicamente. Todo o contato com as autoridades deve ser completamente eletrônico, e todos os procedimentos devem ser completamente digitais". Simultaneamente, Erbe sugeriu que todo o permitisse deveria ser considerado concedido se a autoridade responsável não tomar uma decisão final sobre o pedido em oito semanas. "Os documentos apresentados são considerados completos se a autoridade responsável não solicitar mais documentos em quatro semanas". E todas as obrigações de prova, relatório e documento podem ser cumpridas pela apresentação de uma auto-declaração. As verificações deveriam ser aleatórias.

Segundo o Ministério da Economia em Stuttgart, aproximadamente 90% dos custos administrativos são atribuíveis à União Europeia ou ao governo federal. Dez por cento caíram no estado e nos municípios. Não há números concretos para a carga no sudoeste devido ao labirinto de regulamentações. Em 2023, os custos administrativos anuais da economia foram de aproximadamente 66 bilhões de euros, como ficou claro na resposta do governo federal a uma pergunta parlamentar.

Erbe voltou a exortar a administração verde-preta a evitar novas cargas no estado. Como exemplo, ele citou a controvertida Lei de Tratamento Igualitário. "Uma lei assimWould be in direct contradiction to the reduction targets. I urgently appeal that the state government also heeds the advice of the specially convened norm control council. We now have decisively different times!"

O conselho de controle de normas também alertou que a instituição de uma nova office of ombudsman no existing anti-discrimination office e a obrigação de relatório anual planejada geraria mais burocracia, acompanhada de custos adicionais.

Elogios à simplificação da regulamentação

Os cidadãos deveriam ser capazes de se defender mais facilmente contra a discriminação das autoridades no futuro, de acordo com os planos do governo. O direito à igualdade de tratamento deveria então se aplicar também na repartição de impostos, na imigração ou na delegacia de polícia.

O chefe da BWIHK também elogiou o fato de a política estar tentando reduzir a espessura das regulamentações. "O governo do estado ofereceu claramente alguns pontos brilhantes para nossas empresas antes das férias de verão". Ele avaliou positivamente, entre outras coisas, que a regulamentação administrativa da aquisição do estado foi reduzida em termos de facilidade de uso, alcance e profundidade regulatória. A reforma do código de construção do estado também é um sinal importante que estamos esperando. Os procedimentos deveriam ser simplificados e acelerados como resultado.

A implementação da Comissão de atos para simplificar a aplicação dessa Regulamentação poderia reduzir significativamente o tempo e os recursos gastos em procedimentos administrativos, alinhando-se com o chamado de Erbe para digitalização e processos simplificados. A carga regulatória excessiva nas corporações no sudoeste, como destacada por Erbe, requer tais medidas para evitar mais pressão econômica.

